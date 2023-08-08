ФНС опровергла проверку в отношении телеведущего Ивана Урганта

В пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС) указали, что никаких проверочных мероприятий в отношении телеведущего не осуществляется.

Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появилась информация, что налоговики решили проверить гонорары Урганта, так как он скрыл заработанное за пределами России, в частности, на счетах в финском и грузинском банках.

Сам телеведущий данные сообщения публично не комментировал.

