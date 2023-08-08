ФНС опровергла проверку в отношении телеведущего Ивана Урганта

Информация о проведении проверки в отношении Ивана Урганта не соответствуют действительности. Об этом сообщает РБК.

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В пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС) указали, что никаких проверочных мероприятий в отношении телеведущего не осуществляется.

Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появилась информация, что налоговики решили проверить гонорары Урганта, так как он скрыл заработанное за пределами России, в частности, на счетах в финском и грузинском банках.

Сам телеведущий данные сообщения публично не комментировал.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ПроверкиФНСНалогТелеведущийИван Ургант

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