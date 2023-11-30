«Я никому ничего не должна»: Волочкова отрицает долг перед судебными приставами

По ее словам, накануне она оплатила не только задолженность, но и налоги на все свое имущество и автомобили. Балерина возмутилась вопросами журналистов про ее деньги, указав на то, что у нее их очень много.

«А вам не все равно, какие, где у меня траты? Живите своей жизнью, а не моей», - сказала Волочкова.

Ранее балерина Анастасия Волочкова призвала зрителей не покупать билеты на спектакль «Щелкунчик», а слетать за эти деньги на Мальдивы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

