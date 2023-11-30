«Я никому ничего не должна»: Волочкова отрицает долг перед судебными приставами
Балерина Анастасия Волочкова в беседе с «Газетой.Ru» опровергла информацию о том, что якобы задолжала судебным приставам почти 60 тысяч рублей.
По ее словам, накануне она оплатила не только задолженность, но и налоги на все свое имущество и автомобили. Балерина возмутилась вопросами журналистов про ее деньги, указав на то, что у нее их очень много.
«А вам не все равно, какие, где у меня траты? Живите своей жизнью, а не моей», - сказала Волочкова.
Ранее балерина Анастасия Волочкова призвала зрителей не покупать билеты на спектакль «Щелкунчик», а слетать за эти деньги на Мальдивы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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