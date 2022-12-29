«Финансовая пирамида»: Фиксированную стоимость капремонта назвали утопией

При этом сами тарифы, конечно, вызывают вопросы, но основная проблема заключается в накопительной системе, которая больше похожа на финансовую пирамиду, объяснил собеседник НСН.

«Унифицировать тарифы взносов на капитальный ремонт для всей страны – это утопия. Когда говорится об унификации, говорится о повышении тарифов, в пример ставится Москва. В этом году у нас тариф почти 21 рубль, в следующем году будет почти 24 рубля. Это очень высокий тариф. Если даже 30 установить, этого не хватит, потому что модель – финансовая пирамида. Забирают деньги у новостроек и потом тратят на старые дома, которые никогда не смогут накопить. Когда придет время новых домов, деньги закончатся. А откаты достигают 50%», - сказал он.

Крохин добавил, что выделенные средства зачастую тратятся на косметический ремонт, а важные проблемы не решаются. Он предложил ориентироваться на страны, где нет никаких тарифов.

«Очень много вопросов по составу работ. Например, утепление фасадов не входит в перечень. Что это за капитальный ремонт? Не меняются трубы и батареи, красят подъезды и делают косметический ремонт. Мировая практика показывает, что лучше, когда каждый дом при необходимости проведения ремонта собирается и решает, что делать. Происходит обследование и точечная оценка, на ремонт скидываются собственники, это их обязанность. Деньги тратятся по факту, они не обесцениваются», - добавил он.

Ранее экс-глава думского комитета по ЖКХ, депутат Госдумы Галина Хованская в разговоре с НСН заявила о необходимости менять газовые плиты при капремонте, чтобы предотвратить трагедии с бытовым газом.





