«Финансовая пирамида»: Фиксированную стоимость капремонта назвали утопией
Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин заявил НСН, что накопительная система взносов и откаты в отрасли не позволяют ремонтировать дома должным образом.
Унифицированные тарифы взносов на капитальный ремонт не помогут решить проблему нехватки средств в отрасли, сказал в интервью НСН председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.
Накануне стало известно, что в России планируют зафиксировать стоимость капремонта для каждого региона. Вопрос проработает Минстрой к 2024 году, следует из проекта плана реализации Стратегии развития стройотрасли до 2030 года. Крохин объяснил, почему это не сработает.
«Конец года ознаменовался большим количеством инициатив профильного комитета, происходит попытка взять под контроль те денежные средства, которые накопились на спецсчетах. 14% домов по стране приняли решение накапливать эти деньги и самостоятельно их расходовать, эти 212 миллиардов не дают покоя депутатам и региональным властям. Это попытка отнять наши деньги», - отметил Крохин.
При этом сами тарифы, конечно, вызывают вопросы, но основная проблема заключается в накопительной системе, которая больше похожа на финансовую пирамиду, объяснил собеседник НСН.
«Унифицировать тарифы взносов на капитальный ремонт для всей страны – это утопия. Когда говорится об унификации, говорится о повышении тарифов, в пример ставится Москва. В этом году у нас тариф почти 21 рубль, в следующем году будет почти 24 рубля. Это очень высокий тариф. Если даже 30 установить, этого не хватит, потому что модель – финансовая пирамида. Забирают деньги у новостроек и потом тратят на старые дома, которые никогда не смогут накопить. Когда придет время новых домов, деньги закончатся. А откаты достигают 50%», - сказал он.
Крохин добавил, что выделенные средства зачастую тратятся на косметический ремонт, а важные проблемы не решаются. Он предложил ориентироваться на страны, где нет никаких тарифов.
«Очень много вопросов по составу работ. Например, утепление фасадов не входит в перечень. Что это за капитальный ремонт? Не меняются трубы и батареи, красят подъезды и делают косметический ремонт. Мировая практика показывает, что лучше, когда каждый дом при необходимости проведения ремонта собирается и решает, что делать. Происходит обследование и точечная оценка, на ремонт скидываются собственники, это их обязанность. Деньги тратятся по факту, они не обесцениваются», - добавил он.
Ранее экс-глава думского комитета по ЖКХ, депутат Госдумы Галина Хованская в разговоре с НСН заявила о необходимости менять газовые плиты при капремонте, чтобы предотвратить трагедии с бытовым газом.
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