СМИ: стоимость капремонта могут зафиксировать для всех регионов России

Сегодня в стране нет подобных единых требований. Поэтому Минстрою поручено к 2024 году разработать техническую и ценовую политику для региональных операторов капремонта жилых домов. Также в РФ могут уточнить условия отбора подрядчиков для проведения ремонта и установить федеральные требования к формированию и реализации региональных программ капремонта.

Ранее стало известно о том, что депутаты Госдумы планируют изменить систему капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Предполагается ввести обязательное техобследование зданий перед формированием графика работ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

