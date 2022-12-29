СМИ: стоимость капремонта могут зафиксировать для всех регионов России

Стоимость капитального ремонта жилых домов в России предложили зафиксировать отдельно для каждого региона, сообщают «Известия» со ссылкой на проект плана реализации Стратегии развития стройотрасли до 2030 года.

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Сегодня в стране нет подобных единых требований. Поэтому Минстрою поручено к 2024 году разработать техническую и ценовую политику для региональных операторов капремонта жилых домов. Также в РФ могут уточнить условия отбора подрядчиков для проведения ремонта и установить федеральные требования к формированию и реализации региональных программ капремонта.

Ранее стало известно о том, что депутаты Госдумы планируют изменить систему капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Предполагается ввести обязательное техобследование зданий перед формированием графика работ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ЖильеКапремонт
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