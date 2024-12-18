Финансист Шнейдерман: Россиянам стоит просить о повышении зарплаты на 10%
Сотрудникам компаний и предприятий в РФ следует обратиться к работодателю с просьбой увеличить заработную плату на 10%, заявил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман, сообщает «Газета.Ru».
Он пояснил, это связано с тем, что доллар США с начала 2024 года подорожал к рублю на 12,36%. «При этом идеальным для эффективных переговоров с боссом выглядит диапазон 10–15%. А если это особо ценный, опорный и высококвалифицированный специалист, то смело можно просить прибавки в зарплате от 10% до 20%. Периодически напоминать о повышении заработной платы не зазорно, а в текущих уникальных условиях на рынке занятости даже необходимо», — отметил эксперт.
Он также призвал не забывать, что в РФ безработица уже третий год подряд оптимистично снижается и сегодня находится на рекордно низком уровне в 2,3%, поэтому на сейчас рынке свои условия все увереннее диктуют работники, а не работодатели.
Шнейдерман также уточнил, что если в трудовом договоре прописан без конкретики пункт о возможном росте зарплаты, то сначала нужно оценить ситуацию внутри и понять заранее, сможет ли работодатель пойти вам навстречу.
«У работника должны быть припасены для разговора с начальником сильные аргументы: высокая лояльность к компании, безупречное выполнение KPI, на его стороне будет, и корпоративная культура индексаций и повышения зарплаты», - рассказал специалист.
Кроме того, он рекомендовал рассчитать запрашиваемый размер прибавки с учетом официальных данных по инфляции и информации по росту оклада у коллег.
Ранее эксперты объяснили условия выплаты 13-й зарплаты в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: ХАМАС готово передать Израилю около 30 заложников
- Шадаев: Половина трафика YouTube перешла на российские видеохостинги
- Три российских компании попали под санкции США
- Один человек оказался зажат внутри вагона после аварии поездов
- На Кубани собрали около 100 тонн нефтепродуктов
- Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области возросло до 14
- Администрация Байдена переложила на Трампа решение вопроса об Украине в НАТО
- СМИ: Восемь человек пострадали при столкновении поездов в Мурманской области
- Том Круз получил престижную награду ВМС США
- Первый канал снимет ряд фильмов по мотивам «Незнайки» Николая Носова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru