Финансист Шнейдерман: Россиянам стоит просить о повышении зарплаты на 10%

Он пояснил, это связано с тем, что доллар США с начала 2024 года подорожал к рублю на 12,36%. «При этом идеальным для эффективных переговоров с боссом выглядит диапазон 10–15%. А если это особо ценный, опорный и высококвалифицированный специалист, то смело можно просить прибавки в зарплате от 10% до 20%. Периодически напоминать о повышении заработной платы не зазорно, а в текущих уникальных условиях на рынке занятости даже необходимо», — отметил эксперт.

Он также призвал не забывать, что в РФ безработица уже третий год подряд оптимистично снижается и сегодня находится на рекордно низком уровне в 2,3%, поэтому на сейчас рынке свои условия все увереннее диктуют работники, а не работодатели.