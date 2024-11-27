Минтруд оценил дефицит кадров в России в 2,4 млн человек

Он пояснил, что такая цифра учитывает нынешние темпы развития экономики и перспективы ее роста. По словам Котякова, дефицит кадров особенно ощутим по рабочим с высоко квалификацией. Всего за несколько лет число вакансий на одного безработного по ним увеличилось в 2,5 раза.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по оценке министра, ситуацию усугубляет долгосрочный негативный тренд по демографии. Согласно расчетам, к 2030 году численность россиян в возрасте 30-39 лет сократится на 8 миллионов человек, а число жителей в возрасте 15 - 24 лет увеличится всего на 3 миллиона человек.

