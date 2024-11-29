«Программисты и врачи»: Кому в 2024 году предлагали самые высокие зарплаты
В 2024 году самые высокие зарплаты в России предлагали программистам-разработчикам, врачам гинекологам, а также руководителям отдела продаж, следует из исследования SuperJob.
Такие вакансии вошли в топ по оплате в уходящем году. В Москве и Санкт-Петербурге на подобные должности искали людей с зарплатой 500-600 тысяч рублей. Стоматологи и инженерные специальности в строительстве и промышленности также вошли в топ по зарплатам.
Так, в третьем квартале текущего года средняя номинальная зарплата в России составила 83 891 рубль. Это на 17,8% больше, чем в июле-сентябре 2023 года, подсчитал Росстат. Под номинальной зарплатой подразумевается фактически выплачиваемое вознаграждение, которое предусмотрено условиями трудового договора. При этом летом этот показатель продемонстрировал спад.
Рост зарплат россиян подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его данным, за последние несколько лет заработки соотечественников увеличились более чем на 15%. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- От Коляды потребовали заменить ведущего актера
- «Росконгресс»: США могут вернуть тактическое ядерное оружие на флот
- СВР: Запад хочет поделить Украину между четырьмя странами
- МИД Ирана назвал действия террористов в Сирии частью плана Израиля и США
- В ходе протестов в Тбилиси пострадали 32 сотрудника МВД
- В СВР рассказали, почему НАТО хочет заморозить украинский конфликт
- Обновленная группа SEREBRO Фадеева выпустила первую песню
- В Курской области за сутки обезвредили 300 суббоеприпасов ATACMS
- «Программисты и врачи»: Кому в 2024 году предлагали самые высокие зарплаты
- В Таллине переименовали две русские гимназии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru