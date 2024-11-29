«Программисты и врачи»: Кому в 2024 году предлагали самые высокие зарплаты

В 2024 году самые высокие зарплаты в России предлагали программистам-разработчикам, врачам гинекологам, а также руководителям отдела продаж, следует из исследования SuperJob.

Такие вакансии вошли в топ по оплате в уходящем году. В Москве и Санкт-Петербурге на подобные должности искали людей с зарплатой 500-600 тысяч рублей. Стоматологи и инженерные специальности в строительстве и промышленности также вошли в топ по зарплатам.

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Так, в третьем квартале текущего года средняя номинальная зарплата в России составила 83 891 рубль. Это на 17,8% больше, чем в июле-сентябре 2023 года, подсчитал Росстат. Под номинальной зарплатой подразумевается фактически выплачиваемое вознаграждение, которое предусмотрено условиями трудового договора. При этом летом этот показатель продемонстрировал спад.

Рост зарплат россиян подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его данным, за последние несколько лет заработки соотечественников увеличились более чем на 15%. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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