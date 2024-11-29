«Программисты и врачи»: Кому в 2024 году предлагали самые высокие зарплаты

В 2024 году самые высокие зарплаты в России предлагали программистам-разработчикам, врачам гинекологам, а также руководителям отдела продаж, следует из исследования SuperJob.

Такие вакансии вошли в топ по оплате в уходящем году. В Москве и Санкт-Петербурге на подобные должности искали людей с зарплатой 500-600 тысяч рублей. Стоматологи и инженерные специальности в строительстве и промышленности также вошли в топ по зарплатам.