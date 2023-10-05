Финансист Родин предостерег россиян от хранения денег под подушкой

Самый неэффективный способ сберегать средства в 2023 году – хранить деньги под подушкой, заявил в беседе с «Газетой.Ru» финансовый советник, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Алексей Родин.

Россиянам назвали правила накопления сбережений

По его словам, желающим сохранить свои сбережения стоит обратить внимание на государственные облигации (ОФЗ). Так, их выпуском занимается российский Минфин, а гарантом выступает сама Российская Федерация. Облигации можно продать в любой момент, и все накопленные проценты останутся в целости и сохранности.

Ранее финансовый аналитик Владимир Левченко в беседе с НСН заявил, что не советует покупать акции, несмотря на рекорды Мосбиржи.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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