Финансист Родин предостерег россиян от хранения денег под подушкой

По его словам, желающим сохранить свои сбережения стоит обратить внимание на государственные облигации (ОФЗ). Так, их выпуском занимается российский Минфин, а гарантом выступает сама Российская Федерация. Облигации можно продать в любой момент, и все накопленные проценты останутся в целости и сохранности.

Ранее финансовый аналитик Владимир Левченко в беседе с НСН заявил, что не советует покупать акции, несмотря на рекорды Мосбиржи.

