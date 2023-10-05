Финансист Родин предостерег россиян от хранения денег под подушкой
Самый неэффективный способ сберегать средства в 2023 году – хранить деньги под подушкой, заявил в беседе с «Газетой.Ru» финансовый советник, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Алексей Родин.
По его словам, желающим сохранить свои сбережения стоит обратить внимание на государственные облигации (ОФЗ). Так, их выпуском занимается российский Минфин, а гарантом выступает сама Российская Федерация. Облигации можно продать в любой момент, и все накопленные проценты останутся в целости и сохранности.
Ранее финансовый аналитик Владимир Левченко в беседе с НСН заявил, что не советует покупать акции, несмотря на рекорды Мосбиржи.
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