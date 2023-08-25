Россиянам назвали правила накопления сбережений
Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин заявил, что существуют четыре правила накопления сбережений, сообщает Газета.Ru.
По его словам, необходимо в первую очередь определиться с суммой, которая будет регулярно направляться на сбережения или инвестиции. Второе правило - не делать накопления в ущерб привычному качеству жизни, для чего нужно разделить траты на обязательные и необязательные.
В-третьих следует вести учёт доходов и расходов, а в последнюю очередь определить инструменты и активы, в которых гражданин будет сберегать заработанное.
«Если для финансовой подушки безопасности подойдут наличные и депозиты в банке, то для эффективных сбережений лучше выбирать акции, облигации, ПИФы», — указал Бахтин.
Он добавил, что правильный размер финансовой подушки - две-три месячные зарплаты.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2024 года в России заработает программа долгосрочных сбережений граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Телеграм: Версии крушения «Вагнера» и страх «Фукусимы»
- Рябков: Москва рассмотрит запрос на получение консульского доступа к Гершковичу
- Россиянам назвали правила накопления сбережений
- Российский флот нанес удар по объекту портовой инфраструктуры ВСУ
- СМИ: В Финляндии задержали одного из лидеров группы «Русич»
- Песков: Путин не поедет на саммит G20 в Индию
- Украинский беспилотник уничтожили над Белгородской областью
- Алексея Кортнева оштрафовали за оскорбление представителя власти
- СК возбудил дело из-за отравления 32 человек в шаурмечной на севере Москвы
- Песков заявил, что специальная военная операция будет продолжаться
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru