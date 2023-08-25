Россиянам назвали правила накопления сбережений

По его словам, необходимо в первую очередь определиться с суммой, которая будет регулярно направляться на сбережения или инвестиции. Второе правило - не делать накопления в ущерб привычному качеству жизни, для чего нужно разделить траты на обязательные и необязательные.

В-третьих следует вести учёт доходов и расходов, а в последнюю очередь определить инструменты и активы, в которых гражданин будет сберегать заработанное.

«Если для финансовой подушки безопасности подойдут наличные и депозиты в банке, то для эффективных сбережений лучше выбирать акции, облигации, ПИФы», — указал Бахтин.

Он добавил, что правильный размер финансовой подушки - две-три месячные зарплаты.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2024 года в России заработает программа долгосрочных сбережений граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

