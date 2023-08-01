Аналитик Левченко не советует покупать акции, несмотря на рекорды Мосбиржи
Финансовый аналитик Владимир Левченко заявил в эфире НСН, что на фондовом рынке царит истерия, сейчас лучше выбирать менее рискованные инструменты.
На фондовом рынке все еще царит истерия, поэтому стоит быть более осторожными и уменьшить долю акций в своих инвестициях в пользу менее рискованных инструментов, заявил финансовый аналитик Владимир Левченко в беседе с НСН.
Индекс Мосбиржи впервые с 24 февраля 2022 года превысил отметку в 3100 пунктов, об этом свидетельствуют данные площадки. Чем больше пунктов, тем выше общая стоимость акций компаний, входящих в индекс. Левченко рассказал, с чем это связано.
«Главная причина на 90% - это девальвация. Если вы посмотрите на индекс РТС, там найти рост будет невозможно. Сейчас прогнозировать на короткие сроки непрофессионально, потому что фьючерс на Мосбирже давал десять месяцев подряд роста, а такого в истории не было никогда. Это говорит о том, что на рынке присутствует не просто эйфория, а истерия. Август исторически является сложным для фондового рынка, как и сентябрь. Поэтому стоит быть более осторожными и уменьшить долю акций в своих инвестициях в пользу менее рискованных инструментов - краткосрочных надежных облигаций», - объяснил он.
По его словам, движение вниз бывает гораздо более резким, чем движение вверх, к этому нужно быть готовым.
«Наш фондовый рынок на 80% делают розничные инвесторы, а они не очень отличаются профессионализмом, зато отличаются эмоциональностью. Когда мы видим подобную динамику, это говорит именно об этом. Поэтому любые проблемы приведут к тому, что покупатели исчезнут с рынка, а продавцы могут быть, это может привести к очень резким движениям. Движение вниз бывает гораздо более резким, чем движение вверх», - заключил собеседник НСН.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с «Радиоточкой НСН» предупредил россиян об опасности хранения сбережений в долларах. Он призвал граждан выбирать между рублем и золотом.
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