Володин анонсировал законы, которые вступят в силу в октябре

О вступающих в силу в октябре законах в своем Telegram-канале рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, с 1 октября начнут действовать поправки, касающиеся производства из плазмы крови. Российские производители смогут быстрее обеспечивать соотечественников нужными препаратами благодаря оперативному поступлению компонентов для производства лекарств.

Также, как сообщил Володин, в октябре вступят в силу законы, обеспечивающие устойчивое функционирование бизнеса в условиях западных санкций. Нововведения коснутся работы транспортного комплекса и поддержки участников госзакупок, попавших под незаконные ограничения.

«Зачтут в стаж»: Власти взялись за трудовые права мобилизованных граждан

Новые законы затронут мобилизованных граждан и добровольцев. За ними будут сохранены рабочие места, такие лица смогут воспользоваться кредитными каникулами, кроме того, для них отменяются пени за просроченные платежи по ЖКХ. Спикер Госдумы утверждает, что эти решения будут действовать со дня официального опубликования.

Среди других нововведений октября — введение налоговых льгот при безвозмездной поставке газа для Вечных огней, доплаты к пенсии участникам ВОВ и членам их семей в размере 15,5% и модернизация системы получения госуслуг. Также с 1 октября водительские права можно будет предъявлять в электронном виде, а ряд пособий в октябре переведут на карту «Мир».

Ранее в Совфеде исключили появление новых законов об отклонении от мобилизации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ГосдумаЗаконВячеслав Володин
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