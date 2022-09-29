Володин анонсировал законы, которые вступят в силу в октябре
О вступающих в силу в октябре законах в своем Telegram-канале рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, с 1 октября начнут действовать поправки, касающиеся производства из плазмы крови. Российские производители смогут быстрее обеспечивать соотечественников нужными препаратами благодаря оперативному поступлению компонентов для производства лекарств.
Также, как сообщил Володин, в октябре вступят в силу законы, обеспечивающие устойчивое функционирование бизнеса в условиях западных санкций. Нововведения коснутся работы транспортного комплекса и поддержки участников госзакупок, попавших под незаконные ограничения.
Новые законы затронут мобилизованных граждан и добровольцев. За ними будут сохранены рабочие места, такие лица смогут воспользоваться кредитными каникулами, кроме того, для них отменяются пени за просроченные платежи по ЖКХ. Спикер Госдумы утверждает, что эти решения будут действовать со дня официального опубликования.
Среди других нововведений октября — введение налоговых льгот при безвозмездной поставке газа для Вечных огней, доплаты к пенсии участникам ВОВ и членам их семей в размере 15,5% и модернизация системы получения госуслуг. Также с 1 октября водительские права можно будет предъявлять в электронном виде, а ряд пособий в октябре переведут на карту «Мир».
Ранее в Совфеде исключили появление новых законов об отклонении от мобилизации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+40 017 / сут.
Умерли
387 тыс.+111 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+61 515 / сут.
- Посол ЛНР: Более 30 человек погибли при обстреле ВСУ колонны с беженцами
- Минцифры попросило руководство IT-компаний сохранить 80% зарплаты мобилизованным сотрудникам
- В МИД заявили, что ЧП с «Северными потоками» произошли в контролируемых США водах
- Володин анонсировал законы, которые вступят в силу в октябре
- Правительство России: Отслужившие в иностранной армии граждане попадут под мобилизацию
- СМИ: В Турции появится альтернативная системе «Мир» «билетная карта» для туристов
- Для мобилизованных медиков обещали провести спецподготовку
- СМИ предупредили об угрозе отключения мобильной связи в Европе на фоне энергокризиса
- Пункт мобилизации развернут на границе с Казахстаном в Астраханской области
- Источник: Убийце первого главы ДНР Захарченко заплатили 5 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru