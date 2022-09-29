Володин анонсировал законы, которые вступят в силу в октябре

Новые законы затронут мобилизованных граждан и добровольцев. За ними будут сохранены рабочие места, такие лица смогут воспользоваться кредитными каникулами, кроме того, для них отменяются пени за просроченные платежи по ЖКХ. Спикер Госдумы утверждает, что эти решения будут действовать со дня официального опубликования.

Среди других нововведений октября — введение налоговых льгот при безвозмездной поставке газа для Вечных огней, доплаты к пенсии участникам ВОВ и членам их семей в размере 15,5% и модернизация системы получения госуслуг. Также с 1 октября водительские права можно будет предъявлять в электронном виде, а ряд пособий в октябре переведут на карту «Мир».

Ранее в Совфеде исключили появление новых законов об отклонении от мобилизации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

