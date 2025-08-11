«Заткнуть рот?»: Филологи заступились за молодежный сленг после выпада Ямпольской
Слова «пауэрбанк» и «личка» можно вычеркнуть из словаря, но это не заставит граждан отказаться от их использования в реальной жизни, заявил НСН Валерий Мокиенко.
Словари создаются для того, чтобы объяснять людям значение слов, а не запрещать сленг, заявил доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии филологического факультета Санкт-Петербургского университета Валерий Мокиенко в беседе с НСН.
Ранее в словарь русского языка РАН добавили 657 слов. Среди них много терминов из молодежного сленга: «тиктокер», «стриминг», «движуха», «едальня», «личка», «пауэрбанк», «фудхолл», «смузи» и «раф». Советница президента РФ по культуре Елена Ямпольская возмутилась обилием сленга и англицизмов в словаре. Мокиенко отметил, что словари должны отражать реальность.
«Всегда немного обидно, что личные мнения становятся основой для запретов. Прежде чем что-то запрещать, надо это выставить на лингвистическую экспертизу. Если госпоже Ямпольской не нравятся какие-то слова, пусть она их не употребляет. Цель словарей – объяснять, а не запрещать. Даль включал в свой словарь такое, от чего встали бы волосы дыбом. Можно принять закон, что эти слова употреблять нельзя. Я тоже этих слов не употребляю, но люди же используют. Их в словаре объясняют. Можно просто сделать пометку в словаре, например, что эти слова не рекомендуется использовать. Большой словарь РАН ориентирован на то, чтобы был полный анализ слов. Лингвисты призваны изучать все, что вырастает в структуре русского языка», - отметил он.
По его словам, отдельные слова можно вычеркнуть из словаря, но это не заставит граждан отказаться от их использования.
«Мне не нравится слово «каршеринг», но «прокат автомобиля» длиннее. Люди уже к этому привыкли. Если мы начнем их отговаривать, ничего не изменится. Язык – это своя собственная стихия. Чтобы ей управлять, нужно сначала изучить. Если какое-то слово не нравится, можно отправить на экспертизу, а только после этого решать, вычеркивать из словаря или нет. Вычеркнуть что-то можно, но заткнуть рот людям, которые так говорят, уже нельзя», - заключил собеседник НСН.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что английский язык является мёртвым и его время ушло. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ПВО сбила семь беспилотников, летевших на Москву
- СМИ: ЕС пытается протащить Зеленского на саммит на Аляске
- Выдавить Россию: США планируют разместить военную базу в Армении
- Дагестанский Избербаш остался без воды из-за удара молнии
- В Польше заявили о намерении увеличить численность армии до 500 тысяч человек
- Нужна передышка: Снижение ключевой ставки спасет бизнес от банкротств
- «Заткнуть рот?»: Филологи заступились за молодежный сленг после выпада Ямпольской
- Европа боится «раздела» после встречи Путина и Трампа на Аляске
- Собянин: Сбиты два беспилотника, летевших на Москву
- Глава Минцифры призвал стимулировать спрос на российские IT-продукты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru