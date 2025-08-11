«Всегда немного обидно, что личные мнения становятся основой для запретов. Прежде чем что-то запрещать, надо это выставить на лингвистическую экспертизу. Если госпоже Ямпольской не нравятся какие-то слова, пусть она их не употребляет. Цель словарей – объяснять, а не запрещать. Даль включал в свой словарь такое, от чего встали бы волосы дыбом. Можно принять закон, что эти слова употреблять нельзя. Я тоже этих слов не употребляю, но люди же используют. Их в словаре объясняют. Можно просто сделать пометку в словаре, например, что эти слова не рекомендуется использовать. Большой словарь РАН ориентирован на то, чтобы был полный анализ слов. Лингвисты призваны изучать все, что вырастает в структуре русского языка», - отметил он.

По его словам, отдельные слова можно вычеркнуть из словаря, но это не заставит граждан отказаться от их использования.

«Мне не нравится слово «каршеринг», но «прокат автомобиля» длиннее. Люди уже к этому привыкли. Если мы начнем их отговаривать, ничего не изменится. Язык – это своя собственная стихия. Чтобы ей управлять, нужно сначала изучить. Если какое-то слово не нравится, можно отправить на экспертизу, а только после этого решать, вычеркивать из словаря или нет. Вычеркнуть что-то можно, но заткнуть рот людям, которые так говорят, уже нельзя», - заключил собеседник НСН.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что английский язык является мёртвым и его время ушло. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

