Языку свойственно меняться, а замена норм произношения — это не деградация, а естественное развитие. Об этом рассказал доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии филологического факультета Санкт-Петербургского университета Валерий Мокиенко в беседе с НСН.

В России разговорное произношение слова «свеклА» в будущем может стать таким же популярным, как и официальная литературная норма «свЁкла», или даже может его вытеснить. Об этом заявила доктор филологических наук Мария Каленчук в разговоре с РИА Новости. Эксперт подтвердил ее прогноз, добавив, что он не видит в этом ничего плохого.