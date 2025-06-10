Филолог рассказал, что «свеклА» заменит «свЁклу»

Ударения в словах меняются постоянно, и никакой катастрофы в этом нет, сказал НСН Валерий Мокиенко.

Языку свойственно меняться, а замена норм произношения — это не деградация, а естественное развитие. Об этом рассказал доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии филологического факультета Санкт-Петербургского университета Валерий Мокиенко в беседе с НСН.

В России разговорное произношение слова «свеклА» в будущем может стать таким же популярным, как и официальная литературная норма «свЁкла», или даже может его вытеснить. Об этом заявила доктор филологических наук Мария Каленчук в разговоре с РИА Новости. Эксперт подтвердил ее прогноз, добавив, что он не видит в этом ничего плохого.

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«Изменения неизбежны везде, почему же язык не должен им подвергаться? Филологи, которые видят динамику, спокойно относятся к этому, потому что все решает большинство. В свое время было много дискуссий об употреблении слова “довлеет”, использовать его с конструкцией “над чем-то” — неправильно, но все депутаты говорят именно так. Это тенденция языка, все развивается, можно сказать, что победит "свеклА", потому что большинство говорящих привыкло к такому произношению. Это путь не наименьшего сопротивления, а внимательного отслеживания процессов. Как ни борешься с природой, она все равно пролезет в окно, если даже закрывать двери. Язык сам выбирает тот вариант, который наиболее приемлем, но всегда нужно обсуждать конкретные примеры», — отметил он.

Ранее Мокиенко в беседе с НСН смирился с судьбой ударения в слове «звонит».

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ФОТО: ТАСС / Алексей Коновалов
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