Филолог: Россияне знают иностранные языки хуже швейцарских домохозяек

«Если честно, то со знанием иностранных языков у нас плохо по многим причинам. Во-первых, ни у кого кроме русских нет такой привычки, что от одного океана и до другого, от Северного полюса до Центральной Азии, можно говорить на одном языке, и тебя поймут. На противоположной стороне спектра будет, допустим, Швейцария, где знание четырёх языков естественно для любой домохозяйки из горной деревни. Потом, много десятилетий хорошо знать иностранный язык было предосудительно, если не опасно. Ещё ладно немецкий — дружественная ГДР, а если французский или английский? Похоже, ты — враг. И соответственно, их и преподавали как мёртвые. Официально декларировалась цель — читать тексты по специальности и переводить их. Не предполагалось свободного владения языком. И эти стереотипы до сих пор живы. До сих пор иногда сейчас так преподают языки», — посетовал Бородин.

Не лучшим образом, по его мнению, сказываются на преподавании иностранных языков нынешние и уже завершённые реформы в системе образования. Однако тенденция к изучению в обществе растёт, отметил филолог. Как минимум не знать английский уже стало дурным тоном. Но добиться существенного повышения оплаты труда знанием одного языка Шекспира уже сложно — всё большую популярность набирают редкие языки.