Филолог: Россияне знают иностранные языки хуже швейцарских домохозяек
Кандидат филологических наук рассказал НСН, почему россияне так плохо и неохотно осваивают иностранные языки, необходимые для высокой зарплаты.
Рассчитывать на прибавку к зарплате могут россияне, владеющие иностранными языками. К такому выводу пришли эксперты НИУ ВШЭ, сообщает RT. Отмечается, что умение свободно изъясняться на любом иностранном языке (английском или ином) может увеличить заработок до 27%. Наряду с этим в России пока не наблюдается лингвистического бума: по данным за 2017-2018 годы, в стране только 20% населения знало иностранный язык, притом, чаще всего на уровне ниже среднего.
Неутешительную статистику подтвердил в эфире НСН кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Павел Бородин. Одна из причин такой необразованности, по его словам, во многом кроется в советском прошлом страны, когда за знание вражеской речи можно было, как минимум, прослыть шпионом.
«Если честно, то со знанием иностранных языков у нас плохо по многим причинам. Во-первых, ни у кого кроме русских нет такой привычки, что от одного океана и до другого, от Северного полюса до Центральной Азии, можно говорить на одном языке, и тебя поймут. На противоположной стороне спектра будет, допустим, Швейцария, где знание четырёх языков естественно для любой домохозяйки из горной деревни. Потом, много десятилетий хорошо знать иностранный язык было предосудительно, если не опасно. Ещё ладно немецкий — дружественная ГДР, а если французский или английский? Похоже, ты — враг. И соответственно, их и преподавали как мёртвые. Официально декларировалась цель — читать тексты по специальности и переводить их. Не предполагалось свободного владения языком. И эти стереотипы до сих пор живы. До сих пор иногда сейчас так преподают языки», — посетовал Бородин.
Не лучшим образом, по его мнению, сказываются на преподавании иностранных языков нынешние и уже завершённые реформы в системе образования. Однако тенденция к изучению в обществе растёт, отметил филолог. Как минимум не знать английский уже стало дурным тоном. Но добиться существенного повышения оплаты труда знанием одного языка Шекспира уже сложно — всё большую популярность набирают редкие языки.
«Заметьте, английский пишут в резюме уже по умолчанию, худо-бедно, на базовом уровне, но всё же. Это уже даже перестало быть преимуществом. Грубо говоря, если вы его не знаете, это серьёзный минус. Насчёт 20 процентов [прибавки для знающих английский], я не думаю, что это так. Это либо высокий уровень английского, либо уверенное владение каким-то другим языком. Например, второй по популярности — немецкий. Россия лидирует по числу изучающих в мире, но количество не переходит в качество. У нас 10 миллионов изучают и, по данным “Немецкой волны”, 50 тысяч говорят. Вот эффективность. Может быть, преимущество даёт какой-то редкий язык. Начиная от ставших уже распространёнными китайского или арабского до какой-нибудь экзотики: вроде эстонского. Русских, владеющих редкими языками, очень мало — они все друг друга, как правило, знают в лицо. Идёт тенденция к тому, что больше учат восточные языки, особенно китайский», — рассказал Бородин.
Добавим, по итогам исследования НИУ ВШЭ, обладатели диплома бакалавра могут рассчитывать на прибавку в 13%. А те, кто так и не окончил высшее учебное заведение, но научился чужой речи, на увеличение зарплаты на 9%. Больше других смогут откусить от денежного пирога при наличии знания иностранного языка руководители высшего и среднего звена — 22%.
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