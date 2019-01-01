Заслуженный учитель России: ЗОЖ в программу не воткнешь!

«Сколько можно уже! Нет такого фигуранта, начиная от министра финансов или природопользования, который не хотел бы что-нибудь «внедрить». Программа не резиновая. У меня всегда возникает вопрос, за счет чего. Есть нормы санитарные. За счет русского, математики? Все это экстенсивный путь развития. Идти нужно совершенно другим путем. У нас есть огромные возможности, начиная от воспитательной работы - это классные часы, на которых можно это все организовывать. Это уроки биологии и природоведения, в которые могут быть интегрированы эти знания. Это уроки физической культуры. Не надо бесконечно, экстенсивно нагружать программу. Не выдержит она этого. Еще одна инициатива, замечательно бессмысленная, которая умрет так же, как и появилась», - заявил он.

Ранее Евгений Ямбург в эфире НСН объяснил, почему в школах не стоит отменять выпускные экзамены.