Общество

Заслуженный учитель России: ЗОЖ в программу не воткнешь!

28 мая16:25
Георгий Гагарин

Евгений Ямбург в интервью НСН выразил сомнение в успехе программы формирования здорового образа жизни в школе.

К 2020 учебному году в российских школах должны заработать специальные образовательные программы для формирования здорового образа жизни. Об этом в интервью «Известиям» заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в эфире НСН выразил сомнение в успехе такой инициативы.

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«Сколько можно уже! Нет такого фигуранта, начиная от министра финансов или природопользования, который не хотел бы что-нибудь «внедрить». Программа не резиновая. У меня всегда возникает вопрос, за счет чего. Есть нормы санитарные. За счет русского, математики? Все это экстенсивный путь развития. Идти нужно совершенно другим путем. У нас есть огромные возможности, начиная от воспитательной работы - это классные часы, на которых можно это все организовывать. Это уроки биологии и природоведения, в которые могут быть интегрированы эти знания. Это уроки физической культуры. Не надо бесконечно, экстенсивно нагружать программу. Не выдержит она этого. Еще одна инициатива, замечательно бессмысленная, которая умрет так же, как и появилась», - заявил он.

Ранее Евгений Ямбург в эфире НСН объяснил, почему в школах не стоит отменять выпускные экзамены.

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ФОТО: Школа учебники
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