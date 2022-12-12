Фильм «Сердце Пармы» назвали лучшим в российском прокате в 2022 году

Так, год для российских кинотеатров выдался непростым: они остались без западных новинок, репертуар сильно сократился. Однако Роман Исаев отметил, что несмотря на трудности и санкции, по итогам 2022 года большинство кинотеатров смогли продолжить работать дальше, используя новые источники дохода.

«Сокращение расходов и попытка найти какие-то новые источники дохода и от контента, и от работы с групповыми посещениями, школами, вся эта деятельность в сумме дала тот результат, который мы видим сейчас. Закрыто достаточно небольшое количество кинотеатров. Декабрь и начало января будет достаточно успешным периодом в прокате с точки зрения наличия релизов и интереса аудитории к ним. Есть перспектива хороших кассовых сборов. Мы хоть с опаской, но с надеждой смотрим в будущее. Зрителям было интересно смотреть много фильмов в этом году. Но фильма для массовой аудитории, сопоставимого с «Сердцем Пармы», за этот год не было», - сказал Исаев.

Он отметил, что кинотеатры мудро воспользовались всеми инструментами, которые позволили им «дотянуть» до конца года. По словам Исаева, многие оптимизировали свои расходы, договорились с торговыми центрами о снижении аренды и провели оптимизацию персонала.