Фильм «Сердце Пармы» назвали лучшим в российском прокате в 2022 году
Декабрь и начало января будет достаточно успешным периодом в прокате с точки зрения наличия релизов, есть перспектива хороших кассовых сборов, отметил в эфире НСН гендиректор Comscore в России Роман Исаев.
Российским зрителям было интересно смотреть много картин в кинотеатрах в 2022 году, но фильма, сопоставимого с «Сердцем Пармы», за этого год не было в российском прокате, рассказал генеральный директор компании Comscore в России, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в разговоре с НСН.
Так, год для российских кинотеатров выдался непростым: они остались без западных новинок, репертуар сильно сократился. Однако Роман Исаев отметил, что несмотря на трудности и санкции, по итогам 2022 года большинство кинотеатров смогли продолжить работать дальше, используя новые источники дохода.
«Сокращение расходов и попытка найти какие-то новые источники дохода и от контента, и от работы с групповыми посещениями, школами, вся эта деятельность в сумме дала тот результат, который мы видим сейчас. Закрыто достаточно небольшое количество кинотеатров. Декабрь и начало января будет достаточно успешным периодом в прокате с точки зрения наличия релизов и интереса аудитории к ним. Есть перспектива хороших кассовых сборов. Мы хоть с опаской, но с надеждой смотрим в будущее. Зрителям было интересно смотреть много фильмов в этом году. Но фильма для массовой аудитории, сопоставимого с «Сердцем Пармы», за этот год не было», - сказал Исаев.
Он отметил, что кинотеатры мудро воспользовались всеми инструментами, которые позволили им «дотянуть» до конца года. По словам Исаева, многие оптимизировали свои расходы, договорились с торговыми центрами о снижении аренды и провели оптимизацию персонала.
«Тот набор инструментария, который был у кинотеатров в руках в этом году, позволил кинотеатрам дотянуть до конца года. Тех кинотеатров, которые смогли мудро им воспользоваться, оказалось большинство. Это, прежде всего, оптимизация своих расходов на жизнеобеспечение и функционирование, договоренности с торговыми центрами о сниженных или замороженных ставках аренды, оптимизация персонала. Также закрытие и консервация определенной части зала. В середине июля мы видели закрытыми 40% залов под консервацию ввиду того, что нечего было показывать. С точки зрения репертуара, которого на протяжении полугода такого заметного почти не было, это работа и с нестандартным контентом, часть кинотеатров показывают альтернативные зарубежные проекты. С началом выхода «Сердца Пармы» и появления на экранах российских релизов, стало немного легче», - рассказал собеседник НСН.
Также член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров подчеркнул, что индийские, китайские и корейские фильмы оказались не нужны массовому российскому зрителю. Он указал, что их будет смотреть только небольшая группа зрителей, и это не будет являться большой поддержкой кинотеатров.
«Индийские, китайские, корейские фильмы массовому российскому зрителю не нужны. Индийские фильмы в российских кинотеатрах смотрят жители Индии, проживающие в России. То же самое будет происходить с любым другим национальным контентом, который не близок российской аудитории и непонятен. Истории про индийско-китайское кино абсолютно нишевые, пусть они будут и находят все больший отклик в сердцах ограниченной группы зрителей, но массово это кинотеатры не спасет», - резюмировал Исаев.
Ранее цифровой юрист, продюсер, кандидат юридических наук Анна Козловская в пресс-центре НСН отмечала, что уход американских кинокомпаний из России дал шанс отечественным производителям проявить себя. Она отмечала, что для них это большой шанс, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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