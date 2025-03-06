Адвокат защитил Киркорова, раскритикованного за награду «Певец года»

Алешкин назвал критику артиста завистью к его успеху, так как Киркоров «не один десяток лет на сцене».

По словам адвоката, сейчас на российской эстраде нет легенд среди молодежи, которые были бы достойны такой премии.

Ранее премию «Певец года» осудила актриса и телеведущая Яна Поплавская, заявив, что в России не замечают настоящие таланты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



