Адвокат защитил Киркорова, раскритикованного за награду «Певец года»
Критика в адрес народного артиста РФ Филиппа Киркорова, который получил приз в номинации «Певец года» от национальной музыкальной премии «Виктория-2025», не обоснована, так каких артистов сейчас нет. Об этом заявил звездный адвокат Андрей Алешкин. Его слова приводит «ФедералПресс».
Алешкин назвал критику артиста завистью к его успеху, так как Киркоров «не один десяток лет на сцене».
По словам адвоката, сейчас на российской эстраде нет легенд среди молодежи, которые были бы достойны такой премии.
Ранее премию «Певец года» осудила актриса и телеведущая Яна Поплавская, заявив, что в России не замечают настоящие таланты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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