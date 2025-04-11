Киркоров назвал Баскова своим братом
Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что он считает своим «братьями по цеху» певцов Николая Баскова и Александра Буйнова, приводит его слова «Пятый канал».
Эстрадный исполнитель также назвал «гуру российского шоу-бизнеса». По его мнению, это — Лев Лещенко, Юрий Николаев и Евгений Петросян.
В тоже время, певец признался, что может рассчитывать только на композитора Игоря Крутого и продюсера Яну Рудковскую. По словам знаменитости, всех остальных знакомых по шоу-бизнесу он считает либо учителями, либо коллегами, и только Рудковскую и Крутого называет друзьями.
Ранее Филипп Киркоров рассказал НСН о своей любви к виниловому звучанию и заявил, что к юбилею выпустит все свои альбомы на пластинках.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru