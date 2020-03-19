Фигуранту дела Голунова продлили домашний арест

Кроме того, бывший сотрудник полиции Максим Уметбаев, который проходит по делу о подбросе наркотических средств журналисту Ивану Голунову, извинился перед ним. Уметбаев уточнил, что ему стыдно за то, что он повел себя непрофессионально и ударил журналиста. При этом подозреваемый отметил, что ударил Голунова, так как считал его преступником.

Журналист Иван Голунов в беседе с НСН поблагодарил экс-полицейского за извинения.

Напомним, Иван Голунов был задержан в июне прошлого года в центре Москвы. Сообщалось, что во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. По словам журналиста, наркотики ему подбросили.











