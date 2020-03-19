Фигуранту дела Голунова продлили домашний арест

Бывшему сотруднику полиции Денису Коновалову, признавшемуся в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, продлили срок содержания под домашним арестом до 7 июня. Как пишет РИА Новости, соответствующее решение принял Басманный суд Москвы.

Как напоминает RT, в феврале суд отпустил Коновалова из СИЗО под домашний арест.

Между тем, ранее Голунова признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. В отношении полицейских, проводивших его в июне 2019 года, было возбуждено уголовное дело, пишет Ura.ru.

Голунов воздержался от комментариев по признанию вины полицейским

Кроме того, бывший сотрудник полиции Максим Уметбаев, который проходит по делу о подбросе наркотических средств журналисту Ивану Голунову, извинился перед ним. Уметбаев уточнил, что ему стыдно за то, что он повел себя непрофессионально и ударил журналиста. При этом подозреваемый отметил, что ударил Голунова, так как считал его преступником.

Журналист Иван Голунов в беседе с НСН поблагодарил экс-полицейского за извинения.

Напомним, Иван Голунов был задержан в июне прошлого года в центре Москвы. Сообщалось, что во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. По словам журналиста, наркотики ему подбросили.




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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Иван Голунов ПолицияНаркотики