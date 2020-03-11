Голунов поблагодарил экс-полицейского за извинения

Журналист Иван Голунов в эфире НСН пожелал справедливого судебного разбирательства по делу о подбросе ему наркотических средств.


Бывший сотрудник полиции Максим Уметбаев, который проходит по делу о подбросе наркотических средств журналисту Ивану Голунову, извинился перед ним. Уметбаев уточнил, что ему стыдно за то, что он повел себя непрофессионально и ударил журналиста. При этом подозреваемый отметил, что ударил Голунова, так как считал его преступником.

Журналист Иван Голунов в беседе с НСН поблагодарил экс-полицейского за извинения.

«Я отвечу коротко и емко - спасибо Максиму за эти слова. Я тоже надеюсь, что судебное разбирательство будет справедливым», - сказал Голунов.

Также он добавил, что дата психиатрической экспертизы, на которую журналиста направил Следственный комитет, «пока не известна».

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Отметим, Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-оперативника УВД по ЗАО Максима Уметбаева, отклонив ходатайство его защиты о переводе под домашний арест.

Сейчас под домашним арестом находится другой фигурант дела – Денис Коновалов, который ранее признался в том, что именно он подбросил наркотики Голунову по указанию руководства. Уметбаев, в свою очередь, отрицает прямую причастность к подбрасыванию наркотических средств журналисту.

Ранее НСН сообщала, что в кабинетах бывших сотрудников полиции УВД по ЗАО Москвы, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, провели следственные действия.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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