Голунов поблагодарил экс-полицейского за извинения

Бывший сотрудник полиции Максим Уметбаев, который проходит по делу о подбросе наркотических средств журналисту Ивану Голунову, извинился перед ним. Уметбаев уточнил, что ему стыдно за то, что он повел себя непрофессионально и ударил журналиста. При этом подозреваемый отметил, что ударил Голунова, так как считал его преступником.

Журналист Иван Голунов в беседе с НСН поблагодарил экс-полицейского за извинения.

«Я отвечу коротко и емко - спасибо Максиму за эти слова. Я тоже надеюсь, что судебное разбирательство будет справедливым», - сказал Голунов.

Также он добавил, что дата психиатрической экспертизы, на которую журналиста направил Следственный комитет, «пока не известна».