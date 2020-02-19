Голунов воздержался от комментариев по признанию вины полицейским
Журналист Иван Голунов считает, что рано комментировать признание полицейского, который подкинул ему наркотики.
Экс-полицейский Денис Коновалов, который обвиняется по делу по фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, признал вину. Кроме этого, он дал показания в отношении своего экс-начальника Игоря Ляховца, которого подозревают в организации преступления, что подкинул наркотики журналисту по его приказу. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат Ляховца Алексей Коврижкин.
Журналист Иван Голунов ответил НСН, что пока не готов делиться с общественностью своими размышлениями по данному поводу.
«Я пока воздержусь от комментариев», - заявил НСН Голунов.
По словам адвоката Коврижкина, Игорь Ляховец отрицает, что отдавал приказ подкинуть наркотики Голунову, и отвергает обвинения экс-подчиненного. Юрист считает, что признательные показания полицейского связаны с оказываемым на него давлением со стороны следствия.
Напомним, 30 января 2020 года состоялся арест пятерых бывших полицейских, которые проходили по «делу Голунова». По версии следствия, 6 июня 2019 года сотрудники УВД по ЗАО Денис Коновалов, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подбросили Голунову наркотические средства для возбуждения против него уголовного дела.
Ранее в эфире НСН глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин объяснил, что показания экс-полицейского на своего начальника позволяют следствию переквалифицировать уголовное дело на более тяжкое.
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