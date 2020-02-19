Голунов воздержался от комментариев по признанию вины полицейским

Экс-полицейский Денис Коновалов, который обвиняется по делу по фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, признал вину. Кроме этого, он дал показания в отношении своего экс-начальника Игоря Ляховца, которого подозревают в организации преступления, что подкинул наркотики журналисту по его приказу. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат Ляховца Алексей Коврижкин.

Журналист Иван Голунов ответил НСН, что пока не готов делиться с общественностью своими размышлениями по данному поводу.

«Я пока воздержусь от комментариев», - заявил НСН Голунов.