Фигуранта «московского дела» Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии

16 сентября13:14

Участника несогласованной акции в Москве, актёра Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии общего режима, сообщает «Интерфакс». Приговор вынес Тверской суд Москвы в понедельник, 16 сентября.

По версии следствия, молодой человек оказал сопротивление во время задержания, в результате чего росгвардеец получил травму — вывих левого плеча. Как отмечает RT, прокурор просил для Устинова шесть лет лишения свободы.

Выборы без инцидентов и без протеста

Напомним, актёр был задержан во время несогласованной акции протеста в центре Москвы 3 августа. Протестами ознаменовалось лето в столице России — причиной послужил недопуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Добавим, в итоге на выборах представители оппозиции получили порядка 20 из 45 мест.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ПриговорАкции Протеста