Фигуранта «московского дела» Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии

Участника несогласованной акции в Москве, актёра Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии общего режима, сообщает «Интерфакс». Приговор вынес Тверской суд Москвы в понедельник, 16 сентября.

По версии следствия, молодой человек оказал сопротивление во время задержания, в результате чего росгвардеец получил травму — вывих левого плеча. Как отмечает RT, прокурор просил для Устинова шесть лет лишения свободы.