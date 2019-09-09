Выборы без инцидентов и без протеста

Почти без инцидентов прошли в минувшее воскресенье выборы. И в большинстве случаев – со вполне прогнозируемым результатом. В 85 российских регионах состоялось более 5 тысяч выборов разного уровня: в 13 субъектах выбирали заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам состоялись в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях.

Почти без инцидентов – это значит, что за все время завершившейся избирательной кампании было возбуждено 11 уголовных дел. В Москве - четыре, в Краснодарском крае – два, по одному - в Тыве, Новосибирской и Курганской областях, Камчатском крае и Татарстане. Такие данные привела глава Центризбиркома Элла Памфилова. Кроме того, по ее словам, составлено 237 протоколов об административных правонарушениях.

Алгоритм губернаторских выборов в этот раз сбоя не дал, в отличие от предыдущего избирательного цикла, и во всех 16 регионах, где 8 сентября голосовали за нового руководителя, лидируют временно исполняющие обязанности, назначенные таковыми президентскими указами. И, судя по всему, все 16 врио обошлись без второго тура, поскольку уже в первом за них было подано более 50% голосов.

Как никогда шумной в этот раз получилась кампания по выборам депутатов Московской городской думы. Добрую половину лета столицу сотрясали акции протеста в связи с отказом в регистрации кандидатов от так называемой несистемной оппозиции. Результаты выборов в Мосгордуму свидетельствуют, что все размышления о «протестном голосовании» не подтвердились, - констатировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, связывают ли в Кремле с протестными акциями утрату «Единой Россией» части мест в новом составе столичного парламента. Большинство, впрочем, «единороссы» сохранили: около 55%, 25 из 45 депутатов Мосгордумы седьмого созыва, были поддержаны партией «Единая Россия», - сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее данным, КПРФ получили 13 мест, «Яблоко» - четыре, «Справедливая Россия» - три.

Руководитель питерского горизбиркома получил от Памфиловой предупреждение о недопустимости подведения итогов голосования по выборам губернатора и муниципальным кампаниям, пока не будут рассмотрены все жалобы. «Ночью мне опять приходилось разбираться со всеми безобразиями на муниципальных выборах: выгоняли членов комиссий и вываливали бюллетени непонятно куда», - рассказала глава ЦИК. Отсутствие официальных итогов голосования не помешало премьеру Медведеву поздравить с избранием на пост губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова (тоже, кстати, врио).

И даже Юрий Карих, мэр Тулуна, города, особенно сильно пострадавшего от наводнения в Иркутской области, и тот переизбрался. Ситуация с паводками негативно отразилась на репутации, но, по словам знающих людей, другие кандидаты «были хуже».

