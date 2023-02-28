«Феноменальный рейтинг»: Болгарию назвали альтернативой Турции при покупке недвижимости

Накануне «Коммерсант» сообщил, что возникшие из-за серии землетрясений опасения снижают интерес россиян к недвижимости в Турции. Так, в Prian.ru подсчитали, что в феврале спрос россиян на покупку и аренду жилья в Турции сократился на 60% к январю, что в два раза превышает обычный сезонный спад в 25–30%. Наталья Завалишина отметила, что Болгария является прямой альтернативой Турции, однако в этой стране для россиян будут сложности.

«Альтернативы смотрят всегда. Совершенно феноменальный рейтинг у Болгарии. С одной стороны, уже состоявшиеся владельцы недвижимости в Болгарии нередко задают вопрос: Может быть, нам продать в Болгарии и купить в Турции? Туда легче добираться, дольше сезон, а стоимость примерно одинаковая. С другой стороны, новые покупатели, которые ищут альтернативы, нередко смотрят на Болгарию. Хотя там действуют все ограничения Евросоюза, сложно открыть счет. При этом прямой альтернативой Турции является только Болгария. Черногория, особенно новостройки, подороже», - сказала Завалишина.

Она отметила, что у россиян стали появляться сомнения по поводу покупки недвижимости в Турции, однако массовых отказов от приобретения жилья нет. Завалишина также указала, что те курортные регионы, которые популярны среди российских покупателей, не подверглись сильным разрушениям из-за землетрясений.

«Сказать, что ситуация кардинально изменилась, мы не можем. Запросы на Турцию поступают, отказов от покупок мы не наблюдаем. Можно сказать о том, что у клиентов стали появляться сомнения, они стали задавать вопросы: не будут ли дальше толчки происходить и так далее. Мы всегда рекомендуем страховать недвижимость на случай вот таких форс-мажорных событий. Хотя страховка далеко не всегда покрывает такие обстоятельства. Российские покупатели в основном покупают недвижимость в курортных зонах или Стамбуле. Тот факт, что популярность Турции не сильно упала из-за землетрясений, я связываю с этим. Те курортные регионы, которые популярны среди российских покупателей, не подверглись сильным разрушениям», - сказала собеседница НСН.