СМИ сообщили о рухнувшем спросе на поездки в Турцию

Согласно данным онлайн-сервиса Travelata, спрос на туры в Турцию за последнюю неделю рухнул на 25%.

Для своего отдыха россияне решили выбрать Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет. Также выросла популярность Таиланда, отмечают эксперты.

По их данным, некоторые туристы начали отказываться от поездки в Турцию в первые дни после землетрясения. Недовольство путешественников вызывает и то, что власти республики размещают пострадавших в гостиницах.

Катастрофа в Турции не оказала негативного влияние на спрос, заявил ранее в разговоре с НСН президент Союза туристических агентств Сергей Голов. По его словам, землетрясение задело в основном нетуристическое локации.

