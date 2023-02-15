СМИ сообщили о рухнувшем спросе на поездки в Турцию
Россияне отказываются от путешествий в Турцию после разрушительного землетрясения, передает «Коммерсант».
Согласно данным онлайн-сервиса Travelata, спрос на туры в Турцию за последнюю неделю рухнул на 25%.
Для своего отдыха россияне решили выбрать Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет. Также выросла популярность Таиланда, отмечают эксперты.
По их данным, некоторые туристы начали отказываться от поездки в Турцию в первые дни после землетрясения. Недовольство путешественников вызывает и то, что власти республики размещают пострадавших в гостиницах.
Катастрофа в Турции не оказала негативного влияние на спрос, заявил ранее в разговоре с НСН президент Союза туристических агентств Сергей Голов. По его словам, землетрясение задело в основном нетуристическое локации.
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