В Турции запретят строительство жилья в районах, близких к сейсмическим разломам
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране больше не будут выдавать разрешения на строительство новых домов в районах, близких к сейсмически активным разломам, сообщает РИА Новости.
По его словам, также запрет будет распространяться на регионы с разжижением грунта.
Эрдоган добавил, что в ранее застроенных зонах власти ограничат этажность новых домов, запретив строительства высоток.
«В марте мы приступим к возведению 30 тысяч квартир. Новые дома будут не более трёх-четырёх этажей», - указал турецкий лидер.
Ранее в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) заявили, что число погибших в результате разрушительных землетрясений 6 февраля в Турции достигло 44 374 человек, сообщает RT.
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