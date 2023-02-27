В Турции запретят строительство жилья в районах, близких к сейсмическим разломам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране больше не будут выдавать разрешения на строительство новых домов в районах, близких к сейсмически активным разломам, сообщает РИА Новости.

Эрдоган заявил о спасении более 114 тысяч человек после землетрясений

По его словам, также запрет будет распространяться на регионы с разжижением грунта.

Эрдоган добавил, что в ранее застроенных зонах власти ограничат этажность новых домов, запретив строительства высоток.

«В марте мы приступим к возведению 30 тысяч квартир. Новые дома будут не более трёх-четырёх этажей», - указал турецкий лидер.

Ранее в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) заявили, что число погибших в результате разрушительных землетрясений 6 февраля в Турции достигло 44 374 человек, сообщает RT.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеСтроительствоРеджеп Тайип ЭрдоганТурция
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