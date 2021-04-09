Рестораны рванули вслед за майонезом. Гильдия рестораторов зафиксировала рост цен на 10%
Президент Федерации рестораторов и отельеров объяснил НСН, почему цены в общепите вынужденно повышаются.
Из-за подорожания продуктов средний ценник в ресторанах уже вырос на 10 процентов. Об этом сообщил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
«Нас пугает эта история по простой причине: с одной стороны, цены повышаются, с другой, потребительское поведение меняется, покупательская способность падает. Мы постепенно поднимаем цены, пока не больше, чем на 10%. Богатых людей во время кризиса, конечно, становится больше, но и бедных становится больше», — сказал он.
Ранее крупные производители майонеза и соусов объявили торговым сетям о повышении отпускных цен с апреля в среднем на 10%. Причины — продолжающийся рост стоимости масла, упаковки и топлива. Как пишет «Коммерсант», ситуация с удорожанием ингредиентов для пищевой промышленности развивается стремительно и внепланово повысить цены в середине года могут поставщики почти всех продуктов, кроме мяса, которое уже заметно подорожало.
В этой ситуации больше всего страдают рестораны средней ценовой категории.
«Элитные рестораны прекрасно себя чувствуют во время кризиса, а вот средние все пострадали. Тех, кто ориентирован на богатую публику, не сильно это волнует, хотя тоже задевает: когда посетитель видит, что цены повышают, его это тоже раздражает. Поэтому в определенной плане у нас нет возможности сильно повышать цены, хотя вынуждены это делать. Сейчас у рестораторов — как в любом кризисе — подъем, падение, подъем, падение», — отметил Бухаров.
На фоне продолжающейся пандемии, по словам президента Федерации рестораторов и отельеров, сложно судить о потребительском поведении: «Невозможно оценить, люди боятся ходить в рестораны из-за ковида или из-за того, что цены выросли», — сказал он.
По мнению Бухарова, сейчас уже ресторанам не на чем экономить, чтобы держать цены на прежнем уровне — все резервы были исчерпаны за первый год пандемии.
«Нам уже не на чем экономить. Мы во время кризиса уже на всем сэкономили. Сейчас можно только повышать качество и улучшать сервис, конкретно работать с каждым своим гостем для того, чтобы у него создавалось хорошее впечатление о ресторане», — считает собеседник НСН.
Ранее Бухаров в эфире НСН назвал главную проблему ресторанного бизнеса в период пандемии и после нее.
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