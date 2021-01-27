«Без аплодисментов». Ресторатор Новиков об отмене ограничений в Москве

«Ничего не планируется, ведь мы узнали об отмене ограничений только сегодня. Вообще, надо очень аккуратно подходить к переходу на обычный режим работы. Это касается и гостей, и сотрудников ресторанов, ведь сама зараза никуда не ушла. Отмена ограничений будет подспорьем для ресторанного бизнеса. Мы положительно это восприняли, но без лишних аплодисментов. Конечно, для нас это польза. Теперь важно, чтобы не было увеличения заболеваемости», - отметил он.

Новиков добавил, что выручка особенно заметно упала в заведениях, где была вечерняя торговля.

«Но ничего страшного – справимся. Всё будет зависеть от потока людей. Январь-февраль всегда были слабыми месяцами для ресторанного бизнеса, так что я не надеюсь на них. Есть рестораны, которые неплохо работают, но в массе своей выручка потеряна», - заключил бизнесмен.

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в эфире НСН назвал главную проблему ресторанного бизнеса в период пандемии и после нее. По его словам, люди сейчас не готовы ходить в рестораны с тем же энтузиазмом, что и раньше.

