СМИ: В России цены на майонез и соусы вырастут на 10%
Ряд производителей майонеза и соусов в апреле повысят отпускные цены на свою продукцию в среднем на 10%. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на копии обращений компаний к торговым сетям.
О грядущем повышении ретейлеров предупредили группа компаний «Эфко» (бренд «Слобода»), Нижегородский масложировой комбинат (производитель марок «Ряба» и «Сдобри»), компания «Скит», отмечает «Свободная пресса».
По данным производителей, цены вырастут на 5-12% в зависимости от вида продукции, сообщает РИА ФАН.
Компании объяснили повышение стоимости ростом цен основного сырья — подсолнечного масла, а также увеличением расходов на упаковку, логистику и топливо.
Как сообщил источник «Коммерсанта» на рынке, ретейлеры будут вынуждены принять условия производителей о повышении цен, поскольку направившие обращение компании являются ключевыми поставщиками майонезов и соусов.
При этом ряд собеседников издания говорят о возможном повышении цен среди всех производителей подобной продукции, отмечает Ura.ru. В свою очередь, Минсельхоз ожидает, что роста стоимости удастся избежать благодаря новым мерам поддержки правительства и регулированию экспорта масличных культур.
Ранее кабмин одобрил изменение экспортной пошлины на подсолнечник и введение плавающей пошлины на масло. Кроме того, власти выделили 9 млрд рублей на субсидии для производителей подсолнечного масла и сахара, понизивших стоимость своей продукции в рамках соглашения о стабилизации цен на продовольственные товары.
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