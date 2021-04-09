СМИ: В России цены на майонез и соусы вырастут на 10%

О грядущем повышении ретейлеров предупредили группа компаний «Эфко» (бренд «Слобода»), Нижегородский масложировой комбинат (производитель марок «Ряба» и «Сдобри»), компания «Скит», отмечает «Свободная пресса».

По данным производителей, цены вырастут на 5-12% в зависимости от вида продукции, сообщает РИА ФАН.

Компании объяснили повышение стоимости ростом цен основного сырья — подсолнечного масла, а также увеличением расходов на упаковку, логистику и топливо.

Как сообщил источник «Коммерсанта» на рынке, ретейлеры будут вынуждены принять условия производителей о повышении цен, поскольку направившие обращение компании являются ключевыми поставщиками майонезов и соусов.

При этом ряд собеседников издания говорят о возможном повышении цен среди всех производителей подобной продукции, отмечает Ura.ru. В свою очередь, Минсельхоз ожидает, что роста стоимости удастся избежать благодаря новым мерам поддержки правительства и регулированию экспорта масличных культур.

Ранее кабмин одобрил изменение экспортной пошлины на подсолнечник и введение плавающей пошлины на масло. Кроме того, власти выделили 9 млрд рублей на субсидии для производителей подсолнечного масла и сахара, понизивших стоимость своей продукции в рамках соглашения о стабилизации цен на продовольственные товары.

