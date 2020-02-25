ФАС завела дело против производителя «Арбидола»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компании «Отисифарм», производящей «Арбидол». Фармпроизводителя подозревают в недостоверности рекламы, в которой заявлялось об эффективности препарата в борьбе с вирусом COVID-19.

Дело будет рассмотрено 10 марта, передает RT.

По данным ФАС, препарат рекламировался в эфире ряда радиостанций. Из рекламы следовало, что «Арбидол» якобы является эффективным средством в борьбе с китайским коронавирусом, сообщает life.ru.