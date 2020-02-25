ФАС завела дело против производителя «Арбидола»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компании «Отисифарм», производящей «Арбидол». Фармпроизводителя подозревают в недостоверности рекламы, в которой заявлялось об эффективности препарата в борьбе с вирусом COVID-19.
Дело будет рассмотрено 10 марта, передает RT.
По данным ФАС, препарат рекламировался в эфире ряда радиостанций. Из рекламы следовало, что «Арбидол» якобы является эффективным средством в борьбе с китайским коронавирусом, сообщает life.ru.
Однако в инструкции к «Арбидолу» нет информации о его применении при пневмонии нового типа.
Ранее «Ведомости» сообщили, что Минздрав Китая включил медицинский препарат «Арбидол» в официальный список медикаментов для лечения коронавируса COVID-2019. Документ опубликован на сайте национальной комиссии здравоохранения страны. Помимо «Арбидола» в список вошли также хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном или лопинавиром/ритонавиром.
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