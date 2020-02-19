Препарат «Арбидол» включили в официальный список для лечения коронавируса
Минздрав Китая включил медицинский препарат «Арбидол» в официальный список медикаментов для лечения коронавируса COVID-2019. Как пишет "Ведомости", документ опубликован на сайте национальной комиссии здравоохранения страны.
Как отмечает сайт KP.Ru, профильная вакцина для данного вируса пока не создана. Лекарство от вируса ищут ученые разных стран мира.
Отмечается, что в списке помимо «Арбидола» находятся хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном или лопинавиром/ритонавиром.
Ранее сегодня стало известно, что в связи со вспышкой коронавируса китайских студентов российских вузов переведут на дистанционное обучение. Соответствующее распоряжение поступило из Минобразования.
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