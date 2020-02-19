Препарат «Арбидол» включили в официальный список для лечения коронавируса

19 февраля 202023:54

Минздрав Китая включил медицинский препарат «Арбидол» в официальный список медикаментов для лечения коронавируса COVID-2019. Как пишет "Ведомости", документ опубликован на сайте национальной комиссии здравоохранения страны.

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Как отмечает сайт KP.Ru, профильная вакцина для данного вируса пока не создана. Лекарство от вируса ищут ученые разных стран мира.

Отмечается, что в списке помимо «Арбидола» находятся хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном или лопинавиром/ритонавиром.

Ранее сегодня стало известно, что в связи со вспышкой коронавируса китайских студентов российских вузов переведут на дистанционное обучение. Соответствующее распоряжение поступило из Минобразования.

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ФОТО: pixabay.com
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