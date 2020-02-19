Препарат «Арбидол» включили в официальный список для лечения коронавируса

Как отмечает сайт KP.Ru, профильная вакцина для данного вируса пока не создана. Лекарство от вируса ищут ученые разных стран мира.

Отмечается, что в списке помимо «Арбидола» находятся хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном или лопинавиром/ритонавиром.

Ранее сегодня стало известно, что в связи со вспышкой коронавируса китайских студентов российских вузов переведут на дистанционное обучение. Соответствующее распоряжение поступило из Минобразования.

