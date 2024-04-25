«Треть товаров»: Параллельный импорт усугубил ситуацию с контрафактом на рынке
Игорь Ульянов заявил НСН, что дополнительная маркировка товаров приведет к росту цен для потребителей.
Контрафакт сегодня составляет не менее трети в ассортименте товаров легкой промышленности, параллельный импорт эту ситуацию усугубляет, рассказал вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов в беседе с НСН.
Ранее бизнес предложил маркировать товары, ввезенные по параллельному импорту, аналогично тому, как это уже происходит с меховыми изделиями, парфюмерией, обувью и другой продукцией. Такое предложение содержится в проекте доклада ФАС о развитии конкуренции по итогам 2023 года, пишут «Известия».
«Что касается контрафакта, он всеми возможными путями проникает в торговую сеть, так как это продукция низкого ценового сегмента и потому пользуется высоким спросом. В этой связи параллельный импорт, конечно, способствует высокой доле контрафакта. По имеющимся у нас оценкам, сегодня это не менее трети в ассортименте товаров легкой промышленности на рынке», - рассказал он.
С другой стороны, дополнительная маркировка приведет к росту цен для потребителей, а доля параллельного импорта может существенно сократиться, что невыгодно российскому рынку, подчеркнул Ульянов.
«При этом маркировка параллельного импорта с большой вероятностью приведет к росту конечных розничных цен на товары. Более того, может вообще сократиться такой импорт, так как его удорожание не в интересах и внутренних игроков. Это скажется и на объемах производства легальной продукции в стране, так как наблюдается зависимость от многих «подсанкционных» импортных компонентов производства. То есть, ввоз этих составляющих переводится на параллельный импорт из дружественных или нейтральных стран. Поэтому трудно предположить, что с учетом уровня платежеспособного спроса маркировка параллельного импорта существенно сократит долю фальсификатов на рынке и не приведет к росту конечных цен в рознице», - резюмировал собеседник НСН.
Маркировка товаров, ввезенных по параллельному импорту, ударит по мелким и средним предприятиям, которые просто не смогут приобрести дорогостоящее оборудование, заявил ранее глава Союза потребителей Петр Шелищ «Радиоточке НСН».
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