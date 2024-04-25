«Треть товаров»: Параллельный импорт усугубил ситуацию с контрафактом на рынке

Контрафакт сегодня составляет не менее трети в ассортименте товаров легкой промышленности, параллельный импорт эту ситуацию усугубляет, рассказал вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов в беседе с НСН.

Ранее бизнес предложил маркировать товары, ввезенные по параллельному импорту, аналогично тому, как это уже происходит с меховыми изделиями, парфюмерией, обувью и другой продукцией. Такое предложение содержится в проекте доклада ФАС о развитии конкуренции по итогам 2023 года, пишут «Известия».