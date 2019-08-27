ФАС штрафует. «Дочка» Samsung контролировала цены на смартфоны в России

Российская компания Samsung – «Самсунг Электроникс Рус Компании» - признана виновной в координации цен на гаджеты при их продаже на российском рынке. В связи с этим, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала компанию на 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

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За установление и поддержание цен на смартфоны и планшеты к административной ответственности также привлекли работников дочерней компании Samsung в России, которые отвечали за контроль цен торговых посредников.

Смягчающим обстоятельством, как поясняют в ФАС, стало содействие ООО «Самсунг Электроникс Рус Компании» в ходе рассмотрения дела.

Ранее НСН писала, что ФАС наложила штраф в размере 200 тыс рублей на телеканал CNN.


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ФОТО: РИА Новости
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