ФАС наложила на CNN штраф размером 200 тысяч рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушения в вещании телеканала CNN в России.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на компанию, «Тернер информационные программы и стиль жизни», которая занимается вещанием телеканала в РФ, наложен штраф в 200 тысяч рублей.

Ведомство зафиксировало превышение уровня громкости при показе рекламы о телеканале. Так, громкость звука с информацией о телеканале превышала громкость прерываемой ей телепрограмм от 1,6 дБ до 9,6 дБ при допустимых 1,5 дБ.

Как отмечает ТАСС, согласно закону, при трансляции рекламы уровень громкости звука не может превышать средний уровень громкости звука прерываемой телепрограммы.



