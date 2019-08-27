Водителей в Подмосковье предупредят о мобильных дорожных камерах

На дорогах в Подмосковье до конца этой осени появится 500 новых информационных указателей, предупреждающих о приближении к мобильным камерам. Об этом, ссылаясь на Минтранс, сообщает «Коммерсантъ». Источник отмечает, что указатели будут ставить заблаговременно, чтобы водители заранее успели перестроиться.

Они представляют собой информационные щиты с надписью «Внимание! Передвижные комплексы», выполненной на желтом фоне. До этого времени на трассах Подмосковья подобными табличками обозначались только стационарные камеры.

Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», в настоящий момент на трассах Московской области работает 200 передвижных камер (на базе микроавтобусов и на треногах), места их дислокации меняются ежемесячно.

31 июля сообщалось, что Госавтоинспекция впервые опубликовала карту, на которой указаны все размещенные на дорогах камеры наблюдения.

Между тем, ранее сегодня стало известно, что российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы ГИБДД в режиме онлайн. Как сообщает Ura.ru, новый сервис предполагается запустить на платформе сайта госуслуг уже со следующего года. Такое заявление сделали в министерстве транспорта.

Уточняется, что такой сервис будет создаваться, основываясь на пожеланиях пользователей. Поэтому его презентация назначена на 27 августа этого года. Сам сервис в тестовом режиме станет доступен для автомобилистов с 2020 года.

Для использования нового портала пользователь должен будет дать согласие на получение электронных заказных писем.



