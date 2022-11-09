ФАС предложила увеличить тарифы на газ для потребителей на 8,5%
Федеральная антимонопольная служба предложила увеличить тарифы на газ для потребителей на 8,5% с 1 декабря, передает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ФАС пояснили, что изменение тарифов предусмотрено прогнозом социально-экономического развития, который составляет Минэкономразвития.
В Федеральной антимонопольной службе также заверили, что тарифы на газ больше не будут меняться до 1 июля 2024 года.
Ранее экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» спрогнозировал влияние роста тарифов ЖКХ на расходы россиян.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 335 / сут.
Умерли
391 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+8 492 / сут.
- Кадыров назвал сложным, но верным решение Суровикина по Херсону
- Захарова назвала ложью сообщения США о поставках в Россию снарядов из КНДР
- Россия объявила о высылке сотрудника посольства Молдавии
- ФАС предложила увеличить тарифы на газ для потребителей на 8,5%
- Губернатор Курской области сообщил о новом обстреле ВСУ
- Захарова призвала США отказаться от космической гонки вооружений
- Израильские ученые расшифровали самую древнюю буквенную надпись
- СМИ: Путин не поедет на саммит «Большой двадцатки»
- Ростовская область предложила меры поддержки предпринимателей в регионах
- Новый способ посола рыбы запатентуют российские учение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru