ФАС предложила увеличить тарифы на газ для потребителей на 8,5%

Федеральная антимонопольная служба предложила увеличить тарифы на газ для потребителей на 8,5% с 1 декабря, передает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ФАС пояснили, что изменение тарифов предусмотрено прогнозом социально-экономического развития, который составляет Минэкономразвития.

Юрист предупредил россиян о росте тарифов ЖКХ с 1 декабря

В Федеральной антимонопольной службе также заверили, что тарифы на газ больше не будут меняться до 1 июля 2024 года.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» спрогнозировал влияние роста тарифов ЖКХ на расходы россиян.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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