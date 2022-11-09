ФАС предложила увеличить тарифы на газ для потребителей на 8,5%

Федеральная антимонопольная служба предложила увеличить тарифы на газ для потребителей на 8,5% с 1 декабря, передает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ФАС пояснили, что изменение тарифов предусмотрено прогнозом социально-экономического развития, который составляет Минэкономразвития.