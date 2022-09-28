Юрист предупредил россиян о росте тарифов ЖКХ с 1 декабря
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России вырастут в декабре в среднем на 9%. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм».
Тарифы ЖКХ традиционно индексировались раз в год, с 1 июля. Внеочередная индексация необходима для обновления теплотрасс, водопроводов, других объектов. Как отметил Соловьев, в стране вырастет стоимость тепло- и водоснабжения, электроэнергии, тарифы на газ и твердые коммунальные отходы.
Юрист указал, что в большинстве регионов общая индексация за июль и декабрь превысит годовую инфляцию в 12,45%, спрогнозированную Минэкономразвития, хотя система тарифного регулирования не должна допускать увеличения платежа за услуги ЖКХ «больше, чем на величину инфляции», пишет Ura.ru.
Ранее в Минэкономразвития сообщили, что тарифы ЖКХ с 1 декабря 2022 года поднимут в среднем на 9%. При этом ведомство пообещало, что в июле следующего года индексации не будет, и стоимость коммунальных услуг заморозят до 1 июля 2024 года, пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+36 605 / сут.
Умерли
387 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+59 547 / сут.
- Юрист предупредил россиян о росте тарифов ЖКХ с 1 декабря
- Швейцария не выдала шахматисту Карпову визу для поездки в Женеву
- СМИ сообщили о возможном смягчении антироссийских санкций Евросоюза
- СМИ: В России создадут новую версию робота «Маркер» для помощи в спецоперации
- В Польше пригрозили России в случае применения ядерного оружия на Украине
- Небензя: Жители Донбасса выполнили призывы Зеленского «убраться в Россию»
- В России предложили снизить ставку по ипотеке на большие квартиры
- СМИ допустили, что Турция в ближайшие дни представит детали альтернативы системе «Мир»
- Володин: Принятое на референдумах решение спасает миллионы людей от геноцида
- СМИ: Отказ от карт «Мир» в Турции ударит по торговле с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru