Юрист предупредил россиян о росте тарифов ЖКХ с 1 декабря

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России вырастут в декабре в среднем на 9%. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм».

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Тарифы ЖКХ традиционно индексировались раз в год, с 1 июля. Внеочередная индексация необходима для обновления теплотрасс, водопроводов, других объектов. Как отметил Соловьев, в стране вырастет стоимость тепло- и водоснабжения, электроэнергии, тарифы на газ и твердые коммунальные отходы.

Юрист указал, что в большинстве регионов общая индексация за июль и декабрь превысит годовую инфляцию в 12,45%, спрогнозированную Минэкономразвития, хотя система тарифного регулирования не должна допускать увеличения платежа за услуги ЖКХ «больше, чем на величину инфляции», пишет Ura.ru.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что тарифы ЖКХ с 1 декабря 2022 года поднимут в среднем на 9%. При этом ведомство пообещало, что в июле следующего года индексации не будет, и стоимость коммунальных услуг заморозят до 1 июля 2024 года, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
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