Дмитрий Песков: Дети не должны терпеть мучений из-за отсутствия лекарств

Более двух тысяч российских детей нуждаются в запрещенных для ввоза на территорию страны лекарственных препаратах. Об этом рассказала юрист Детского хосписа «Дом с маяком» Екатерина Романова на пресс-конференции в НСН в связи с участившимися случаями задержания матерей тяжелобольных детей, которые заказывают для них лекарства из-за рубежа. По словам юриста, идеальный вариант решения проблемы - вывод целого ряда препаратов из списка запрещенных. Однако это наиболее долгий путь, тогда как лекарства тяжело больным детям нужны здесь и сейчас.

Заказывать за рубежом не прошедшие регистрацию в России медпрепараты, а то и вовсе запрещенные ко ввозу, люди вынуждены не от хорошей жизни, а от отсутствия иных возможностей облегчить страдания своих детей, - указал в пресс-центре НСН лечащий врач ребёнка одной из задержанных и подозреваемых в контрабанде психотропных веществ матерей Василий Генералов.

«Те люди, которые вынуждены покупать препараты за рубежом, поверьте, уже прошли все варианты подобранной терапии, которая была доступна спокойно в аптеках или выписывалась бесплатно, и уже переходят к более серьезным и сложным по “добыванию” лекарствам только тогда, когда арсеналы здесь, к сожалению, уже были испробованы докторами. Как бы вы себя чувствовали, если вы знаете решение вопроса, если перед вами есть малыш и вы понимаете, как ему можно в момент снять эти приступы и не можете этого сделать?»

Регулирование фармацевтического рынка в России носит запретительный характер, - заявил, в свою очередь, на пресс-конференции в НСН руководитель ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

«Технология принятия решений у нас запретительная, то есть проще запретить. У нас очень много активных веществ, которые были из безрецептурных переведены в рецептурные, и инициатором всегда выступало МВД. Меня всегда удивляло, что никто не думает о тех пациентах, которые для лечения принимают эти препараты. А это то, что пациентам необходимо постоянно. Они значительно усложнили технологию получения этих препаратов. Я не помню случаев, чтобы что-то из этого списка вернули».

Вскоре после завершения пресс-конференции в НСН ситуацию со ввозом в Россию из-за рубежа сильнодействующих препаратов прокомментировал представитель Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул необходимость решения этой проблемы, чтобы, по его словам, «дети, подростки и уже взрослые дети родителей не терпели мучений». При этом он указал на попытки под прикрытием заботы о здоровье детей незаконного распространения сильнодействующих веществ. «Нужно найти золотую середину», - резюмировал пресс-секретарь главы государства.

