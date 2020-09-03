Фармацевты объяснили, зачем России зарубежная вакцина от коронавируса

Представитель фармацевтической компании рассказала НСН, что наличие на рынке нескольких препаратов сделает более доступной вакцинацию для населения.

Китай и Россия приступили к третьей фазе испытаний вакцины от COVID-19. Китайская фармацевтическая компания CanSino Biologics совместно с российскими специалистами приступила к третьей фазе клинических испытаний препарата. Планируется, что они завершатся к концу сентября, результаты огласят в ноябре. Отмечается, что вакцину опробуют на 40 тысячах взрослых добровольцах.

Представитель компании «Петровакс Фарм», партнера китайских фармацевтов, Анна Емцова рассказала НСН, для чего в России, помимо российской, нужно производить еще и зарубежную вакцину.

Названы иностранные вакцины от COVID-19 для производства в России

«Очевидно, что мировое сообщество сможет победить пандемию только благодаря международному сотрудничеству. Наличие нескольких вакцин на рынке сделает более доступной вакцинацию против коронавирусной инфекции для населения и поможет быстрее остановить пандемию. Сегодня наша главная задача - предложить в оптимальные сроки эффективное и безопасное средство для борьбы с COVID-19 для того, чтобы приблизить момент по возвращению населения к повседневной жизни. После регистрации вакцины Минздравом России компания «Петровакс» планирует выпускать вакцину на собственном производстве в Московской области как для внутреннего рынка, так и для экспорта», - отметила она.

Зарегистрированный российский препарат «Спутник V» стал первой в мире вакциной от коронавируса, получившей государственную регистрацию. Второй российской вакциной от COVID-19 должен стать препарат, разработанный Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Первая ее серия может быть выпущена в конце октября - ноябре.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что российские фармацевтические компании смогут производить иностранные вакцины от коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:Вакцина
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