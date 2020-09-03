Фармацевты объяснили, зачем России зарубежная вакцина от коронавируса

«Очевидно, что мировое сообщество сможет победить пандемию только благодаря международному сотрудничеству. Наличие нескольких вакцин на рынке сделает более доступной вакцинацию против коронавирусной инфекции для населения и поможет быстрее остановить пандемию. Сегодня наша главная задача - предложить в оптимальные сроки эффективное и безопасное средство для борьбы с COVID-19 для того, чтобы приблизить момент по возвращению населения к повседневной жизни. После регистрации вакцины Минздравом России компания «Петровакс» планирует выпускать вакцину на собственном производстве в Московской области как для внутреннего рынка, так и для экспорта», - отметила она.

Зарегистрированный российский препарат «Спутник V» стал первой в мире вакциной от коронавируса, получившей государственную регистрацию. Второй российской вакциной от COVID-19 должен стать препарат, разработанный Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Первая ее серия может быть выпущена в конце октября - ноябре.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что российские фармацевтические компании смогут производить иностранные вакцины от коронавируса.

