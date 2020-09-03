Названы иностранные вакцины от COVID-19 для производства в России
Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в эфире НСН рассказала о перспективах производства в России иностранной вакцины от коронавируса.
Россия поставила в другие страны по 1-2 тысячи доз вакцины от COVID-19 для апробации, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Глава ведомства также рассказал в интервью телеканалу НТВ, что российские фармацевтические компании смогут производить иностранные вакцины от коронавируса.
Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в эфире НСН объяснила, что договоренности по поставке вакцин могут быть пока что только предварительными.
«Что касается приобретения и производства еще чьих-то вакцин, опять же возникает вопрос – каких? Потому что в России сейчас проводятся исследования и получены разрешения на две иностранные вакцины – китайскую и ту, которую называют «оксфордской». Разрешения в рамках клинических исследований. Опять же пока это только исследования, они не зарегистрированы. Они могут не показать свою эффективность. Это может быть предварительный контракт. Но вряд ли кто-то подпишется производить продукт, который еще не вышел на рынок. Это пока до некоторой степени «кот в мешке». Не хочется подвергать сомнению слова министра промышленности, но как-то это все пока не очень понятно», - уточнила Завидова.
Зарегистрированный 11 августа российский препарат "Спутник V" стал первой в мире вакциной от коронавируса, получившей государственную регистрацию. Второй российской вакциной от коронавируса должна стать вакцина, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Первая ее серия может быть выпущена в конце октября - ноябре. Всего в мире разрабатываются свыше 160 вакцин, из которых больше 30 находятся на стадии клинических испытаний на людях.
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