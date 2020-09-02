Россия готова производить иностранную вакцину от COVID-19

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что фармкомпании в России смогут производить иностранные вакцины от коронавируса.

Россия поставила в другие страны по 1-2 тысячи доз вакцины от COVID-19

Министр отметил в интервью телеканалу НТВ, что некоторые фармкомпании захотят производить не только российскую вакцину, но и зарубежную. По его словам, Россия планирует нарастить до конца года производство вакцины до более 1,5 миллионов доз в месяц.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, выпускаемую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник –V».



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ФОТО: РИА Новости/Александр Кондратюк
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