Россия готова производить иностранную вакцину от COVID-19

Министр отметил в интервью телеканалу НТВ, что некоторые фармкомпании захотят производить не только российскую вакцину, но и зарубежную. По его словам, Россия планирует нарастить до конца года производство вакцины до более 1,5 миллионов доз в месяц.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, выпускаемую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник –V».







