Россия готова производить иностранную вакцину от COVID-19
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что фармкомпании в России смогут производить иностранные вакцины от коронавируса.
Министр отметил в интервью телеканалу НТВ, что некоторые фармкомпании захотят производить не только российскую вакцину, но и зарубежную. По его словам, Россия планирует нарастить до конца года производство вакцины до более 1,5 миллионов доз в месяц.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, выпускаемую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник –V».
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