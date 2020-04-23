Фармацевты об ассортименте аптек: Антисептики есть, вопрос по маскам решается

Тогда же из аптек пропали и медицинские маски: торговые сети жаловались на спекулянтов, а правительство привлекло к пошиву масок заключённых. Сейчас, по словам Мантурова, при ежедневном потреблении в 12 миллионов масок в России их производят по 8 миллионов в сутки, ещё 4-4,5 миллиона каждый день доставляют из Китая.

Исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина в беседе с НСН подтвердила, что острой нехватки в этих товарах аптеки сейчас не испытывают.

«На сегодняшний день у нас нет информации по дезинфекционным средствам, что они в стойкой дефектуре (имеется в виду отсутствие товара в аптеках — прим. НСН). Пока решается вопрос по обеспечению аптек теми масками, с которыми они могут работать — это медицинские изделия или гигиенические маски, изготовленные по техническим условиям», - рассказала она.

Между тем, в правительственном списке товаров первой необходимости обе позиции были заменены с более широкой формулировкой: вместо «антисептика для рук» и «санитарно-гигиенической маски» там появились пункты «средства индивидуальной защиты, средства дезинфицирующие, антисептические средства».

Ранее Роспотребнадзор дал россиянам свои рекомендации по выбору антисептика. Специалисты советуют покупать кожный антисептик с широким спектром действия не менее чем с 60–80% изопропилового или этилового спирта — он уничтожит и вирусы, и бактерии.

