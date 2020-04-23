Фармацевты об ассортименте аптек: Антисептики есть, вопрос по маскам решается
Дефицита дезинфицирующих средств в аптеках на данный момент не наблюдается, заявила в эфире НСН исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина.
Все категории потребителей в России на данный момент обеспечены антисептиками, объём производства увеличен с 40 тысяч литров в сутки в обычное время до 300 тысяч литров, заявил накануне на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19 глава Минпромторга Денис Мантуров. Дефицит антисептиков наблюдался в середине прошлого месяца, то есть в начале активной фазы распространения коронавируса в нашей стране.
Тогда же из аптек пропали и медицинские маски: торговые сети жаловались на спекулянтов, а правительство привлекло к пошиву масок заключённых. Сейчас, по словам Мантурова, при ежедневном потреблении в 12 миллионов масок в России их производят по 8 миллионов в сутки, ещё 4-4,5 миллиона каждый день доставляют из Китая.
Исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина в беседе с НСН подтвердила, что острой нехватки в этих товарах аптеки сейчас не испытывают.
«На сегодняшний день у нас нет информации по дезинфекционным средствам, что они в стойкой дефектуре (имеется в виду отсутствие товара в аптеках — прим. НСН). Пока решается вопрос по обеспечению аптек теми масками, с которыми они могут работать — это медицинские изделия или гигиенические маски, изготовленные по техническим условиям», - рассказала она.
Между тем, в правительственном списке товаров первой необходимости обе позиции были заменены с более широкой формулировкой: вместо «антисептика для рук» и «санитарно-гигиенической маски» там появились пункты «средства индивидуальной защиты, средства дезинфицирующие, антисептические средства».
Ранее Роспотребнадзор дал россиянам свои рекомендации по выбору антисептика. Специалисты советуют покупать кожный антисептик с широким спектром действия не менее чем с 60–80% изопропилового или этилового спирта — он уничтожит и вирусы, и бактерии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru