Мишустин отредактировал список товаров первой необходимости
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внёс изменения в перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Согласно новому распоряжению, вместо позиций «антисептик для рук», «санитарно-гигиеническая маска» появились пункты «средства индивидуальной защиты, средства дезинфицирующие, антисептические средства». «Спички» заменены на «спички, коробок».
В перечне содержится 24 пункта.
Как напоминают «Известия», список был обновлён в конце марта. Тогда из перечня непродовольственных товаров первой необходимости исчезли табачные изделия, запчасти для автомобилей, строительные и отделочные материалы, компьютерное оборудование, бытовые приборы и некоторые другие пункты. В большинстве регионов в рамках действия режима самоизоляции продолжают работать только аптеки и магазины, продающие продукты питания и товары первой необходимости, перечисленные в списке.
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