Мишустин отредактировал список товаров первой необходимости

В перечне содержится 24 пункта.

Как напоминают «Известия», список был обновлён в конце марта. Тогда из перечня непродовольственных товаров первой необходимости исчезли табачные изделия, запчасти для автомобилей, строительные и отделочные материалы, компьютерное оборудование, бытовые приборы и некоторые другие пункты. В большинстве регионов в рамках действия режима самоизоляции продолжают работать только аптеки и магазины, продающие продукты питания и товары первой необходимости, перечисленные в списке.

