Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору антисептика
Специалисты Роспотребнадзора рассказали россиянам о том, как выбрать правильный антисептик. На сайте ведомства отмечается, что при покупке средства необходимо обратить внимание на спектр его действия, содержание спирта, а также длительность нанесения на кожу. Эксперты подчеркивают, что различные виды антисептиков предназначены для борьбы с возбудителями разной природы.
Так, для эффективной борьбы с вирусами необходимо сделать выбор в пользу кожного антисептика с широким спектром действия – он сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. Помимо этого, специалисты подчеркнули, что в состав эффективного средства должно входить не менее 60–80% изопропилового или этилового спирта.
Кроме того, в Роспотребнадзоре уточнили, что для борьбы с бактериями и вирусами следует тщательно обработать руки, в том числе кожу между пальцами и кончики пальцев. Антисептик необходимо втирать до полного высыхания, но не менее 30 секунд.
Ранее НСН писала, что в Росси конфискованный нелегальный алкоголь можно использовать при производстве антисептиков. С такой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.
Сенатор подчеркнул, что эту идею можно будет реализовать в том случае, если в регионах вновь будет наблюдаться повышенный спрос на антисептики, пишет Свободная пресса. Рябухин отметил, что перед тем, как направлять конфискованную продукцию на производство антисептиков, её следует денатурировать, Это сделает невозможным её употребление, а значит, исключит основной — отравление людей.
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