Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору антисептика

Специалисты Роспотребнадзора рассказали россиянам о том, как выбрать правильный антисептик. На сайте ведомства отмечается, что при покупке средства необходимо обратить внимание на спектр его действия, содержание спирта, а также длительность нанесения на кожу. Эксперты подчеркивают, что различные виды антисептиков предназначены для борьбы с возбудителями разной природы.

Так, для эффективной борьбы с вирусами необходимо сделать выбор в пользу кожного антисептика с широким спектром действия – он сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. Помимо этого, специалисты подчеркнули, что в состав эффективного средства должно входить не менее 60–80% изопропилового или этилового спирта.

Кроме того, в Роспотребнадзоре уточнили, что для борьбы с бактериями и вирусами следует тщательно обработать руки, в том числе кожу между пальцами и кончики пальцев. Антисептик необходимо втирать до полного высыхания, но не менее 30 секунд.