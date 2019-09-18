Онколог: Смертность от рака накроет Россию, если ничего не менять

Число летальных исходов от онкологических заболеваний может вырасти в России на 20–30% через да года, если останутся действующие условия закупки медицинских препаратов. Об этом в интервью «Известиям» предупредил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан.

Причём, по словам специалиста, настоящая катастрофа с обеспечением больных касается не только дорогостоящих лекарств для борьбы с лимфобластным и миелобластным лейкозом, но и простейших средств, которые необходимы при сопроводительной терапии. По словам Масчана, качественные препараты уже замещаются абсолютно непроверенными в клинических исследованиях дженериками, передает RT.

Единственным решением назревшей проблемы профессор видит отмену всех законов, которые не дают добросовестным западным производителям выйти на российский рынок препаратов. Как отмечает Ura.ru, онколог выразил уверенность, что российские фармацевтические компании не сумеют покрыть дефицит таких лекарств.

