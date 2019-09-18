Врач: Россия рискует остаться с подорожником вместо лекарств

Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан заявил, что без изменений в процедуре закупки лекарственных средств, в России через два года смертность от онкозаболеваний возрастет на 20-30%, пишут «Известия».

Профессор уточняет, что проблема с обеспечением существует не только в высоком ценовом сегменте медикаментов, но и простейших средств, которые применяются в сопроводительной терапии при лечении онкологических заболеваний.

«Мы зачастую не знаем, чем лечим пациентов», — сказал специалист.

Руководитель центра диагностики и лечения эпилепсии у детей и взрослых «ПланетаМед» Василий Генералов в эфире НСН отметил, что закрытие рынка характерно не только для фармбизнеса.

«Сейчас в фарминдустрии происходит то же самое, что и на всех других рынках. Зарегулирование всех отраслей превысило все разумные пределы, это, конечно, будет иметь свои последствия. Все, кто находится в фармбизнесе (как производители так и аптечные сети), жалуются на постоянно меняющиеся правила. Процедура регистрации фармацевтических препаратов в последние 8 лет претерпела многократные изменения, при чем, в сторону ожесточения. Закрывая рынок, мы учитываем интересы определенных производителей, но они перекрывают только узкий потребительский спектр. Мы сами закрываем свой рынок и остаемся здесь [в России] с подорожником и одуванчиком», - рассказал Генералов.