Врач: Россия рискует остаться с подорожником вместо лекарств
Руководитель центра диагностики и лечения эпилепсии у детей и взрослых «ПланетаМед» в эфире НСН рассказал, как обстоят дела на фармацевтическом рынке России.
Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан заявил, что без изменений в процедуре закупки лекарственных средств, в России через два года смертность от онкозаболеваний возрастет на 20-30%, пишут «Известия».
Профессор уточняет, что проблема с обеспечением существует не только в высоком ценовом сегменте медикаментов, но и простейших средств, которые применяются в сопроводительной терапии при лечении онкологических заболеваний.
«Мы зачастую не знаем, чем лечим пациентов», — сказал специалист.
Руководитель центра диагностики и лечения эпилепсии у детей и взрослых «ПланетаМед» Василий Генералов в эфире НСН отметил, что закрытие рынка характерно не только для фармбизнеса.
«Сейчас в фарминдустрии происходит то же самое, что и на всех других рынках. Зарегулирование всех отраслей превысило все разумные пределы, это, конечно, будет иметь свои последствия. Все, кто находится в фармбизнесе (как производители так и аптечные сети), жалуются на постоянно меняющиеся правила. Процедура регистрации фармацевтических препаратов в последние 8 лет претерпела многократные изменения, при чем, в сторону ожесточения. Закрывая рынок, мы учитываем интересы определенных производителей, но они перекрывают только узкий потребительский спектр. Мы сами закрываем свой рынок и остаемся здесь [в России] с подорожником и одуванчиком», - рассказал Генералов.
Алексей Масчан при этом отмечает, что единственным способом исправить ситуацию это отменить все законы, которые препятствуют добросовестным западным производителям выйти на российский рынок, так как отечественные компании не справятся со всем требующимся объемом лекарств.
Руководитель центра диагностики и лечения эпилепсии у детей и взрослых «ПланетаМед» Василий Генералов высказал свою позицию, почему российское правительство стопорит процесс.
«Это тенденция такая, что каждый, кто оказывается на рабочем месте, должен придумывать оправдания своему присутствию и получению бюджетных денег. Число чиновников вырастает в разы. На какие-то комиссии порой выезжает количество проверяющих больше, чем там находится самих врачей. Содействия бизнесу, по факту, ни какого нет. Написаны сотни программ, та же «Фарма- 2020», а толк от них какой? Вот 2020 год наступит через три месяца, давайте посмотрим, что будет сделано. А пока, я просветов не вижу. Все больше нужно думать, как провести свою работу между «строек», чтобы, как можно меньше сталкиваясь с регуляторными органами», - заключил Василий Генералов.
Напомним, «Фарма-2020» это государственная программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013‑2020 годы.
Ранее российский кабмин поручил Минздраву и регионам проработать вопрос о закупках психотропных препаратов, необходимых для лечения детей. Ожидается, что к концу октября в страну поступят не менее десяти тысяч упаковок препаратов для маленьких россиян. Тема вновь напомнила о себе после очередного задержания матери, которая заказала за рубежом препарат для своего ребенка, а затем была обвинена в контрабанде психотропных веществ. Руководитель центра диагностики и лечения эпилепсии у детей и взрослых «ПланетаМед», а также лечащий врач ребенка одной из задержанных и подозреваемых в контрабанде психотропных веществ матерей Василий Генералов в интервью НСН выразил надежду, что это будет не разовая акция со стороны государства.
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