Фармацевт: Более 80% аптек хотят заниматься дистанционной торговлей
Виктория Преснякова считает, что на данный момент не все аптеки перешли на данный формат работы, так как необходимо не только получить разрешение, но и выстроить все бизнес-процессы.
С 1 сентября небольшие аптеки также получат возможность вести дистанционную торговлю, и это положительно скажется на динамике, заявила глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН.
«Не все аптеки могли получать разрешение на дистанционную торговлю, так как регламентировалось, что не меньше 10 точек должно быть у организации. Для нас важно, чтобы в отдаленных районах заработала дистанционная торговля, а там могут быть небольшие аптечные сети. 1 сентября эта норма перестает действовать. Есть аптеки, которые еще в процессе и думают, они должны сейчас поменять все бизнес-процессы, быть гибкими. По нашим исследованиям, до 80% аптек хотят заниматься дистанционной торговлей», - рассказала Преснякова.
Ранее гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк в пресс-центре НСН заявил, что переход на онлайн-продажу рецептурных препаратов в России займет 5 лет. Система уже пользуется популярностью, но есть ряд проблем и вопросов, которые еще предстоит решить.
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