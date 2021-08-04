Фармацевт: Более 80% аптек хотят заниматься дистанционной торговлей

С 1 сентября небольшие аптеки также получат возможность вести дистанционную торговлю, и это положительно скажется на динамике, заявила глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН.

«Не все аптеки могли получать разрешение на дистанционную торговлю, так как регламентировалось, что не меньше 10 точек должно быть у организации. Для нас важно, чтобы в отдаленных районах заработала дистанционная торговля, а там могут быть небольшие аптечные сети. 1 сентября эта норма перестает действовать. Есть аптеки, которые еще в процессе и думают, они должны сейчас поменять все бизнес-процессы, быть гибкими. По нашим исследованиям, до 80% аптек хотят заниматься дистанционной торговлей», - рассказала Преснякова.