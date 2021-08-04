Фарманалитик: Переход на онлайн-продажу рецептурных препаратов в России займет 5 лет

Сергей Шуляк уверен, что переход полностью всей страны на электронные рецепты на данный момент невозможен. 

Система уже пользуется популярностью, но есть ряд проблем и вопросов, которые еще предстоит решить, заявил фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк в пресс-центре НСН.

«Вопрос не должен стоять, либо электронный рецепт, либо бумажный, пациент должен иметь право получить бумажную копию. Сейчас перед пациентом в поликлинике стоит выбор. Все больше пациенты используют электронные рецепты в Москве и в других регионах. Но есть много шероховатостей, необкатанных моментов, проблемы в софте и прочее. Соответсвенно, если говорить про всю страну, это не случится никогда, потому что есть регионы, где интернета нет и проблемы с телефонной связью. Но на переход по всей стране должно уйти не менее 5 лет», - рассказал Шуляк.

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Ранее член центральной ревизионной комиссии ОНФ, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев в пресс-центре НСН заявил, что необходимо легализовать дистанционную торговлю лекарствами по рецептам и внести ряд изменений в законодательство.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Лекарства
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