Фармацевт объяснила, почему разнятся цифры продаж онлайн-лекарств по регионам

Средняя цифра по стране невысока, так как далеко не все сети еще выстроили дистанционную торговлю в регионах. 

Некоторые регионы только начинают использовать дистанционную торговлю, заявила директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН.

«На сегодняшний день и есть регионы и сети, которые уже давно практикуют онлайн-заказы. Например, есть сеть «Монастырев» в Приморском крае, у которой онлайн-заказы составляют до 60%. Это наши монстры. Но есть аптеки, которые только начинают это внедрять и есть регионы, которые только к этому приходят. Если возьмем общую цифру, среднюю температуру по стране – это 9%, но онлайн-продажи растут», - объяснила она.

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Ранее член центральной ревизионной комиссии ОНФ, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев в пресс-центре НСН заявил, что необходимо легализовать дистанционную торговлю лекарствами по рецептам и внести ряд изменений в законодательство.

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ФОТО: Павел Лисицын
ТЕГИ:ЛекарстваАптеки
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