Фармацевт объяснила, почему разнятся цифры продаж онлайн-лекарств по регионам
Средняя цифра по стране невысока, так как далеко не все сети еще выстроили дистанционную торговлю в регионах.
Некоторые регионы только начинают использовать дистанционную торговлю, заявила директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН.
«На сегодняшний день и есть регионы и сети, которые уже давно практикуют онлайн-заказы. Например, есть сеть «Монастырев» в Приморском крае, у которой онлайн-заказы составляют до 60%. Это наши монстры. Но есть аптеки, которые только начинают это внедрять и есть регионы, которые только к этому приходят. Если возьмем общую цифру, среднюю температуру по стране – это 9%, но онлайн-продажи растут», - объяснила она.
Ранее член центральной ревизионной комиссии ОНФ, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев в пресс-центре НСН заявил, что необходимо легализовать дистанционную торговлю лекарствами по рецептам и внести ряд изменений в законодательство.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- Израиль ответил артобстрелом на ракетный удар с территории Ливана
- Россиянам предоставят скидку при покупке электромобиля
- Ректора самарского вуза заподозрили в крупном мошенничестве
- Во Франции пассажир поезда избил контролера после просьбы надеть маску
- 10 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
- В Москве началось прощание с Ясеном Засурским
- ФСИН потребовала заключения под стражу главы «Альянса врачей» Васильевой
- Лавров заявил об отсутствии у регулятора ЕС замечаний к «Спутнику V»
- Семьи погибших в ДТП в Турции получат от самарских властей по 1 млн рублей
- Памфилова назвала число привитых от COVID-19 членов избиркомов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru