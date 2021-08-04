Фармацевт объяснила, почему разнятся цифры продаж онлайн-лекарств по регионам

Некоторые регионы только начинают использовать дистанционную торговлю, заявила директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН.

«На сегодняшний день и есть регионы и сети, которые уже давно практикуют онлайн-заказы. Например, есть сеть «Монастырев» в Приморском крае, у которой онлайн-заказы составляют до 60%. Это наши монстры. Но есть аптеки, которые только начинают это внедрять и есть регионы, которые только к этому приходят. Если возьмем общую цифру, среднюю температуру по стране – это 9%, но онлайн-продажи растут», - объяснила она.