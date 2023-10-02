«Фантазии Киркорова»: Митрохин рассказал о спасении арбатской крыши от певца
Жители дома Киркорова жалуются на «зимние сады и променад» певца, тому на них плевать, а Мосжилинспекция не замечает строительства на крыше, сказал в эфире НСН Сергей Митрохин.
Член федерального политического комитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин в интервью НСН рассказал о подробностях ситуации с певцом Филиппом Киркоровым, которого обвиняют в незаконном строительстве на крыше жилого дома на Арбате.
Митрохин ранее сообщил, что по просьбе жителей дома провел инспекцию в связи с «бурной деятельностью», которую Киркоров развернул у своей мансарды на крыше дома в Филипповском переулке.
«Я с Киркоровым не общаюсь. Ко мне обратились жители этого дома и пожаловались, что он делает на этой крыше все, что захочет, даже вопреки решениям общего собрания. По словам жителей, помимо того, что Киркоров соорудил два зимних сада по обе стороны своей мансарды, он хочет себе оборудовать какой-то променад, несмотря на то, что ему запретили использовать кровлю для своих фантазий. Ему на это плевать. В этом доме вообще странные вещи происходят. Там не только Киркоров, хотя он мощнее всех размахнулся, но и другие собственники делают, что хотят», - сказал Митрохин.
По его словам, на крыше присутствуют все признаки строительства, однако московские власти их упорно не замечают.
«Мосжилинспекция на все эти действия Киркорова реагирует однотипно: не замечает вообще ничего, равнодушно встречая жалобы отписками. Их проверка не выявила никаких работ, хотя они видные невооруженным глазом. Там снята обшивка, валяются какие-то баллоны, материалы. Ко мне обратились где-то месяц назад, тогда я написал обращение в прокуратуру, но пока ответа не получил. Сейчас я готовлю обращение в Мосжилинспекцию по новым работам, предложив им отреагировать на фото с моей инспекции», - заключил собеседник НСН.
Ранее в СМИ разразился скандал вокруг пластического хирурга Тимура Хайдарова. Певицы Слава и Любовь Успенская обвинили его в некачественной пластике, при этом Филипп Киркоров вступился за «звездного хирурга», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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