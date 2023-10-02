«Фантазии Киркорова»: Митрохин рассказал о спасении арбатской крыши от певца

Член федерального политического комитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин в интервью НСН рассказал о подробностях ситуации с певцом Филиппом Киркоровым, которого обвиняют в незаконном строительстве на крыше жилого дома на Арбате.

Митрохин ранее сообщил, что по просьбе жителей дома провел инспекцию в связи с «бурной деятельностью», которую Киркоров развернул у своей мансарды на крыше дома в Филипповском переулке.